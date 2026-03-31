Više lokacija u Splitu i Klisu ostaju bez struje. Evo detalja

Stanovnici dijelova Splita i Klisa u četvrtak, 2. travnja 2026., privremeno će biti bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži. Prema obavijesti Elektrodalmacije Split, isključenja su predviđena u jutarnjim satima i trajat će do 12:30.

Radovi u Klisu

Na području Klisa prekid u opskrbi električnom energijom planiran je od 8:30 do 12:30. Bez struje će u tom razdoblju biti potrošači u Ulici Opata Gebizona 18 i 20 te na adresama Mezanovci 1 i 1A. Kao razlog isključenja navedena je zamjena mjernih uređaja.

Više lokacija u Splitu

Na području Splita planirana su dva odvojena zahvata. Prvi se odnosi na Ulicu Domovinskog rata 53, 55 i 57, gdje će električna energija biti isključena od 9:30 do 12:30 zbog radova na niskonaponskoj mreži.

Drugo isključenje u Splitu predviđeno je od 8:30 do 12:30, također zbog zamjene mjernih uređaja. Obuhvaćene su adrese u Ulici Domovinskog rata 32 i 34 te u Tršćanskoj ulici na brojevima 17A, 19, 19A, 19B, 27, 31, 33, 33A i 40. Građanima se preporučuje da svoje dnevne obveze prilagode najavljenim prekidima, osobito ako u tom razdoblju ovise o korištenju električnih uređaja u kućanstvu ili na radnom mjestu.