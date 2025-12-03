Vis i Biševo bez struje 5. prosinca zbog održavanja elektroenergetske mreže

Stanovnici otoka Visa i Biševa u petak, 5. prosinca 2025., ostat će bez opskrbe električnom energijom u jutarnjim satima zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, priopćila je Elektrodalmacija Split.

Prema najavi Pogonskog ureda Vis, prekid isporuke struje predviđen je u terminu od 09:00 do 13:00 sati, a radovi se provode u sklopu redovnog održavanja elektroenergetskog sustava. Iz Elektrodalmacije napominju kako će se u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi odgoditi za isti termin sljedećeg dana.

Iz istog razloga najavljen je i zaseban termin prekida, također od 9 do 13 sati, što znači da bi dio korisnika mogao osjetiti povremene prekide ovisno o dinamici radova na terenu.

Nadležni pozivaju građane na razumijevanje te preporučuju da se unaprijed pripreme za višesatni prekid opskrbe električnom energijom.