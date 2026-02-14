Vinkovački slavuj poručio splitskoj publici: "Probat ću večeras vezu neku uništiti"

Split je večeras u znaku glazbe. Mladi pjevač Jakov Jozinović nastupa pred splitskom publikom u kultnoj dvorani Gripe.

Koncert je počeo spektakularnim skokom Jakova na pozornicu. Otvorio ga je pjesmom 'Polje ruža'. Gripe pjevaju u jedan glas. Uslijedile su konfete usred pjesme.

"Koliko ima slobodnih ovdje? A zauzetih? Probat ću večeras vezu neku uništiti", kazao je Jakov. Uslijedila je pjesma "Nađi novu ljubav".