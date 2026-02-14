Jakov Jozinović Split 'oborio' s nogu: "Prvi put kad sam pjevao na Valentinovo napunio sam tri stola"

Split je večeras u znaku glazbe. Mladi pjevač Jakov Jozinović nastupa pred splitskom publikom u kultnoj dvorani Gripe.

22.18 - Na pozornicu su donijeli bijelu klupu i palmu. Prije izvedbe ove pjesme na videozidu pustili su snimku Splićana koji su odgovarali na pitanja o Jakovu i poslali jasnu poruku publici koja večeras ima pravi glazbeni spektakl na Gripama. Ekipa s Matejuške popela se na pozornicu, donijeli su gitaru, sjeli na klupu i zapjevali Oliverovu 'Cesaricu'.

22.13 - Vrhunac koncerta je trenutak kad je publika zapjevala Oliverovu 'Pismo moja'. Zatim je izveo 'Moj galebe', odjeven u bijelu majicu.

21.55 - Nakon pjesme "Godinama", uslijedila je pjesma "Ja te volim".

21.40 - Atmosferu je zapalio pjesmom 'Ti si mi u mislima'. Gripe su u transu. Pleše se, pjeva...

21.30 - "Koliko ima slobodnih ovdje? A zauzetih? Probat ću večeras vezu neku uništiti", kazao je Jakov. Uslijedila je pjesma "Nađi novu ljubav".

21.21 - Boni Pecarecić, djevojka s Visa uspjela je poslati svoju poruku direktno Jakovu u ruke. Iako nije željela da javno pročita sadržaj, kazala je da je članica ženskog benda. Kao šećer na kraju njihovog kratkog razgovora pred punim splitskim Gripama su riječi koje joj je uputio: Nisi ti za male stvari stvorena. Te zapjevao pjesmu isto imenog hita Željka Samardžića.

21.11 - Niže Jakov hitove "Imala je lijepu rupicu na bradi", a potom i Čolićevu "Ti živiš u oblacima mala". Uslijedila je pjesma Toše Proetskog "Dal' si sretnija".

20.55 - "Dobro večer Splite, jeste mi dobro? Niste svjesni koliko mi je drago da sam večeras s vama ovdje. Ovo je prvi koncert na turneji, i razmišljao sam danas: prvi put kad sam pjevao na Valentinovo to je bilo u Vinkovcima i tri stola sam napunio, za jednim od njih su bili moji mama i tata. Zato vam hvala, ja ću se potruditi da vam ovo bude najbolja večer. Ja sam siguran da ćete vi biti glasniji od mene večeras", poručio je pjevač.

20.50 - Koncert je počeo spektakularnim skokom Jakova na pozornicu. Otvorio ga je pjesmom 'Polje ruža'. Gripe pjevaju u jedan glas. Uslijedile su konfete usred pjesme.

20.20. - Dvorana se ubrzano puni, a interes publike potvrđuje koliko je ovaj koncert jedan od najiščekivanijih događaja. Jakov je u kratkom vremenu izgradio snažnu bazu obožavatelja diljem regije, stoga večeras, na Valentinovo fanovi u dvorani Gripe ne skrivaju želju za energičnim, ali i emotivnim nastupom. Očekuje se večer puna hitova, zajedničkog pjevanja i posebnih trenutaka koji će Split još dugo pamtiti.