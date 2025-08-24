Vili Beroš može dobiti posao u bolnici zahvaljujući Vladi

Vlada je izmjenama Zakona usred ljeta omogućila da se njihova nekadašnja ministarska zvijezda, Vili Beroš može zaposliti unatoč tome što ga Uskok u optužnici tereti za primanje mita od 75.000 eura u aferi oko nabave medicinske opreme. Kako su 24sata otkrila, nekadašnji miljenik nacije s početka pandemije korona virusa, prijavio se na natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice.

Iako je jedan od uvjeta prijave na natječaj bilo uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv kandidata koji se prijavljuje na natječaj, 16. srpnja na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pomoću kojeg se Beroš ipak provukao jer se u zdravstvu po novom ne mogu se zaposliti samo osobe koje se terete za kaznena djela vezana uz spolne delikte.

Beroš se do danas nije oglasio na upit

Članak 156. u novom zakonu kaže "Ne može se primiti u radni odnos za obavljanje poslova osoba koja u sustavu zdravstva neposredno u vidu zanimanja pruža zdravstvenu zaštitu te koja sudjeluje u dijagnostičkim i terapijskim postupcima, a protiv koje je pokrenut kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode te kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta".

Dakle, kako tumače pravnici za 24sata, po tome se može zaposliti.

Beroš se do danas nije oglasio na upit, a ravnatelj Vinogradske, Davor Vagić, potvrdio je da su raspisali natječaj za više pozicija, a jedna od njih je za specijalista neurokirurgije.

Međutim, Vagić nam je samo kratko rekao da ne može komentirati natječaje koji su u tijeku. Potvrdio je da je natječaj trajao do 14. kolovoza i da se još čekaju prijave poslane putem pošte, a da su zasad stigle tri prijave za neurokirurga.

Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika, za 24sata je komentirala slučaj prijave Vilija Beroša na te nove zakonske odredbe.

"Izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti napravljene su rapidno, a u cijelom postupku izdvojeni su isključivo kazneni postupci vezani uz spolne delikte. Ispada da se u drugim slučajevima, bez obzira na ozbiljnost optužbi, osoba i dalje može prijaviti na natječaj. Očito je to izdvojeno ponajviše zbog situacije u Osijeku s ginekologom, što je i potaknulo izmjene. No, zašto je samo to obuhvaćeno, a ne i ostali kazneni postupci to ne znam. Ako zakon to ne navodi, sve je pravno dopušteno, ali ostaje pitanje moralne odgovornosti. To je prostor u kojem svatko može donijeti vlastiti sud", kazala je za 24sata dr. Šmit.

6+6 za bivšeg ministra

Šmit dodaje kako će interpretacije takvih odredbi uvijek biti dvojbene.

"U najmanju ruku, čudno je. Ako bude oslobođen, o tome nemamo što pričati, ima pravo raditi jer postoji presumpcija nevinosti. No, činjenica je da se u većini natječaja, primjerice za posao u školi, traži potvrda da se ne vodi kazneni postupak. Zašto je zakonodavac takvu odredbu predvidio samo u jednom segmentu za zdravstvo, a ne šire, nije jasno. Apsurdno je i to da se za bilo kakve izbore možeš javno kandidirati i postati dio vlasti, bez ikakve obveze dostave potvrde o nevođenju kaznenog postupka. To je svjetski promašaj, cijeli mandat političar može provesti dok mu traje sudski postupak. To je još veći apsurd od ovoga. Postavlja se pitanje zašto je nekima dopušteno, a drugima nije. U slučaju Beroša, očito se provukao kroz te izmjene zakona", rekla je dr. Šmit.

Podsjetimo kako je Uskok na temelju rezultata izvida koje je samostalno proveo, 15. studenoga 2024. donio rješenje o provođenju istrage protiv trojice hrvatskih državljana, a u srpnju je protiv Beroša i ostalih iz afere Mikroskop podignuta i optužnica.

Beroš je još dok je bio u istražnom zatvoru uputio Vladi zahtjev za ostvarivanjem prava 6+6, prema kojemu si je osigurao pola godine punu plaću, a preostalih šest pola plaće. Nakon što ga je premijer Andrej Plenković razriješio ministarske dužnosti 15. studenoga, Beroš je mogao odlučiti hoće li se vratiti na posao koji je obavljao prije dolaska u Ministarstvo zdravstva ili će uzeti povlasticu 6+6. Tad je odlučio da se ne vraća u Vinogradsku. Iz Vlade su rekli da je bivši ministar Beroš prije obnašanja dužnosti bio zaposlen u KBC-u Sestre milosrdnice i da je imao pravo u roku od 15 dana podnijeti zahtjev za povratak na rad u tu ustanovu.

Nakon izlaska iz Remetinca, Beroš se kratko obratio novinarima. Odbacio je optužbe da je primio mito i objasnio da je opciju “6 plus 6” iskoristio kako bi osigurao egzistenciju svoje obitelji.

"Ovo je šok za mene. Ako sam nevin, to je prilika da osiguram egzistenciju svoje obitelji. Bi li netko s optužnicom nad glavom mogao koncentrirano raditi svoj posao? Vidjet ćemo što će biti dalje, posebno u Saboru", rekao je Beroš.

Što se tiče primanja, on je u siječnju 2024. naveo da mu je neto plaća iznosila 2650 eura. Međutim, nakon što je Vlada prošloga ljeta povećala plaće ministara, Berošu je, zato što je bio i potpredsjednik Vlade, plaća porasla na oko 4.700 eura. No kako se polako približava istek primanja koje je ostvarivao, sad se očito predomislio čim se, kako kažu sugovornici, prijavio na natječaj u Vinogradsku, u kojoj je proveo godine radeći prije dolaska u Ministarstvo zdravstva. Ondje je prvo odradio pripravnički staž, a potom je u Klinici za neurokirurgiju radio kao znanstveni pripravnik do 1992., kad je upisao specijalizaciju, a 1998. je položio specijalistički ispit za neurokirurga.

Zatim je 2010. imenovan pročelnikom Kliničke jedinice Operacijski blok Klinike za neurokirurgiju i Vinogradskoj, a godinu dana poslije pročelnikom Zavoda za endokranijalnu kirurgiju i kirurgiju dječje dobi Klinike za neurokirurgiju. Te iste godine stekao je naziv primarijus. U Ministarstvo zdravstva Beroš je stigao 2018., gdje je prvo obnašao funkciju pomoćnika ministra zdravstva, a 28. siječnja 2020. zamijenio je Milana Kujundžića na mjestu ministra zdravstva. Ubrzo je krenula i pandemija korona virusa, koja je Beroša vinula u zvijezde, djeca su ga crtala i nazivala super herojem. Bio je najpopularniji ministar u Plenkovićevoj vladi, no četiri godine kasnije Beroš je uhićen u velikoj korupcijskoj aferi te je završio deset dana iza rešetaka. Uskok je prošloga mjeseca objavio da je dovršio istragu te pred zagrebačkim Županijskim sudom podigao optužnicu protiv Beroša i sedmorice suokrivljenika za korupciju pri nabavi medicinske opreme u aferi "Mikroskop".

Svojim odlukama osiguravao novac iz proračuna za financiranje postupaka javnih nabava

Aferom prodavanja medicinske opreme po višestruko uvećanim cijenama, uz Beroša, obuhvaćeni su poduzetnik Hrvoje Petrač, koji se prošloga tjedna predao hrvatskim vlastima nakon osam mjeseci bijega, njegovi sinovi Novica i Nikola Petrač, poduzetnik Saša Pozder, bivši predstojnik Klinike za neurologiju KBC Sestre milosrdnice Krešimir Rotim, ravnatelj zagrebačke Dječje bolnice Goran Roić i Tomo Pavić iz krapinske podružnice HZZO-a.

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestilo kako se Hrvoje Petrač tereti da je, od sredine 2022. do kraja listopada 2024., u Zagrebu, Splitu i Osijeku, povezao u zajedničko djelovanje drugookrivljenog Vilija Beroša, poduzetnika Sašu Pozdera, Tomu Pavića iz krapinske podružnice HZZO-a te dvojicu svojih sinova, Novicu i Nikolu Petrača. Cilj povezivanja u zajedničko djelovanje, ističe Uskok, bio je stjecanje materijalne koristi za Pozderovu tvrtku, registriranu za uvoz i prodaju medicinskih uređaja, kao i podjela koristi ostvarene plasiranjem i prodajom medicinskih uređaja putem Pozderove tvrtke, i to tako da se u postupcima javnih nabava za državne bolnice prilagode tražene tehničke karakteristike uređaja, a cijene odrede sukladno traženju okrivljenika.

Hrvoje Petrač je tražio od Beroša da, u zamjenu za novčane nagrade koje mu je isplaćivao posredstvom Pavića, poduzme sve potrebne radnje kako bi osigurao provođenje ciljanih javnih nabava, a u državnom proračunu osigura potreban novac za njihovu provedbu.

Uskok ističe da je Beroš na to pristao te je, koristeći se autoritetom ministra radi osiguranja dobivanja poslova za Pozderovu tvrtku, od ravnatelja bolnica tražio da organiziraju sastanke s Pozderom radi prezentacije uređaja koje je njegova tvrtka distribuirala. Pritom je Beroš svojim odlukama osiguravao novac iz proračuna za financiranje postupaka javnih nabava tih uređaja zato što to nije bilo predviđeno godišnjim planovima javnih nabava, navodi Uskok dodajući kako je Pozder prilagođavao dokumentaciju i određivao kriterije bodovanja ponuda u javnim nabavama.