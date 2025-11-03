Vili Beroš, bivši ministar zdravstva, od ponedjeljka ponovno radi u bolnici!

Vili Beroš, nekadašnji ministar zdravstva, od ponedjeljka je zaposlenik KBC-a Sestre milosrdnice.

"Odabrani kandidat u natječajnom postupku za radno mjesto neurokirurga obavio je propisani hodogram aktivnosti prije formalnog zaposlenja. Prema potpisanom Ugovoru o radu, započinje s radom 3. studenog 2025. na Zavodu za spinalnu kirurgiju, na poziciji liječnika specijalista", poručili su iz KBC-a Sestre milosrdnice na upit Dnevnika Nove TV.

Beroš, protiv kojeg je podignuta optužnica u korupcijskoj aferi mikroskopi zbog sumnje da je primio mito od 75 tisuća eura, vratio se u KBC Sestre milosrdnice, gdje je radio prije nego što je postao ministar.

Natječaj je raspisan 30. srpnja, a završen je 14. kolovoza. Izbor kandidata je kasnio jer bolnica dugo nije uspijevala osnovati povjerenstvo koje bi donijelo odluku.

Beroš je nakon odlaska iz Vlade iskoristio tzv. dužnosničku povlasticu "6+6", kojom je šest mjeseci primao punu, a zatim još šest mjeseci polovicu ministarske plaće. Iako mu ugovor u bolnici formalno nije bio raskinut, Ministarstvo pravosuđa i uprave naknadno je potvrdilo da mu je radni odnos prestao po sili zakona, pa se na natječaj prijavio kao i ostali kandidati.

Što se tiče Beroševa povratka na posao, ministrica zdravstva Irena Hrstić ranije je u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Martinom Bolšec Oblak poručila da je smijenjeni ministar stručan kandidat.

"Povjerenstvo ga je odabralo kao najboljeg i najstručnijeg kandidata." Ona, dodala je, vjeruje da on to jest. Podsjetila je i na to da mu je nije mu oduzeta licenca za rad i sigurna je da on svoj posao neurokirurga može obavljati.