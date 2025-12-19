Vikend u Gradini uz glazbu i humanitarnu notu: Duško Kuliš, Maja Šuput i Dreamers bend

Solinski Adventorium i ovog vikenda donosi bogat glazbeni program u Gradini, uz nastupe poznatih izvođača i humanitarnu večer posvećenu pomoći onima kojima je najpotrebnija.

Program započinje večeras koncertom Duška Kuliša, jednog od najpoznatijih izvođača zabavne glazbe, koji će publici prirediti večer ispunjenu hitovima i dobrom atmosferom. Ulaznice za koncert još su dostupne putem sustava Adriaticket.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U subotu posjetitelje očekuje nastup Maje Šuput, koja će u Gradinu donijeti prepoznatljivu energiju i niz svojih najpoznatijih pjesama, dok je nedjelja rezervirana za humanitarnu večer uz Dreamers bend. Sav prihod te večeri namijenjen je podršci radu Udruge Moje dijete.

Organizatori pozivaju građane i posjetitelje da se uključe u glazbeni program i podrže humanitarnu akciju, a rezervacije stolova moguće su putem e-maila adventsolin@gmail.com

ili na broj 095 750 9686.

Solinski Adventorium i ovog vikenda obećava dobru zabavu, blagdansko ozračje i priliku za zajedništvo u srcu Gradine.