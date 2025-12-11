Vijećnik pitao Grad što će biti s arheološkim lokalitetom u Stobreču. Pročitajte odgovor koji to nije

Na jesenskoj sjednici splitskog Gradskog vijeća, vijećnik Mario Lolić (Centar) postavio je vrlo konkretno pitanje gradskoj upravi: planira li Grad pokrenuti izmjene i dopune GUP-a kako bi se arheološki lokalitet u Stobreču zaštitio te pretvorio u arheološki park, umjesto da se prostor preda investitoru za izgradnju stambene zgrade?

Pitanje se odnosi na jedno od najvrjednijih arheoloških područja istočnog dijela Splita, koje već duže vremena izaziva velik interes struke. Stobreč je, podsjetimo, antički Epetion – naselje s tisućljećima kontinuirane povijesti koje arheolozi smatraju iznimno važnim za kulturnu baštinu čitave Dalmacije.

Što je Grad odgovorio?

Odgovor dostavljen vijećniku Loliću – i službeno potpisan od strane pročelnice Maje Mijote – malo je reći da ga je zatekao.

Naime, Grad Split u pisanom odgovoru navodi kako je “pitanje postavljeno na sjednici 9. listopada 2025.” i da je “tom prilikom zatraženo održavanje tematske sjednice po pitanju Izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a”. Nadalje se navodi kako je tematska sjednica održana “30. listopada 2025. godine na kojoj je ovo pitanje raspravljano”.

Drugim riječima – gradska uprava na vrlo konkretno pitanje nije dala nikakav sadržajan odgovor o zaštiti arheološkog lokaliteta, namjerava li pokrenuti izmjene GUP-a, niti ima li planove o formiranju arheološkog parka. Umjesto toga, vijećnik je dobio obavijest da je… sjednica održana.

“Odgovor za rubriku vjerovali ili ne”

Lolić je za Dalmaciju Danas komentirao kako ga ovakav odgovor nije iznenadio, ali ga itekako zabrinjava:

– Ovo je jedan od najvrjednijih arheoloških lokaliteta u Splitu, a Grada kao da se to ne tiče. Odgovor koji sam dobio ne daje ni najmanji trag informaciji o tome postoji li ikakva volja da se lokalitet zaštiti. Ovo je birokratski odgovor koji u potpunosti promašuje poantu pitanja.