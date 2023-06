VIJEĆNIK CENTRA: "Da sam znao kako zaustaviti divljačko rušenje stabla, to bih napravio. Osjećam tugu, bijes, nemoć i sram"

Gradski vijećnik i predsjednik Društva Marjan, Srđan Marinić, dao je osvrt na nedavno rušenje pelegrinke s gradilišta Small Malla u centru Splita.

"Pokušat ću u ovom postu razjasniti događanja oko divljačkog rušenja pelegrinke, prema mojim saznanjima kao gradskog vijećnika.

Osobno nisam znao, niti vjerovao da će stablo biti porušeno, tim više jer se stablo nalazilo u investitorovoj javno prezentiranoj vizualizaciji.



Rušenje stabla je naložio onaj koji je jedini to mogao, a to je investitor, tvrtka Small Mall d.o.o., i to u trenutku, prema mojim saznanjima, kad je doznao da će se u postupku, od investitora zatraženih izmjena i dopuna lokacijske dozvole, razmotriti i zaštita stabla. U svim do sada izdanim aktima za građenje nije spomenuto stablo, niti njegova zaštita.

Prva Lokacijska dozvola za gradnju na toj lokaciji izdana je u ožujku 2009, a nakon nje uslijedilo je još 8 izmjena i dopuna akata za građenje, a zadnje Rješenje o izmjeni Potvrde glavnog projekta izdano je u travnju 2021.

Ovo su do sada, meni dostupni, izdani akti za građenje:

27.03.2009. Lokacijska dozvola

24.04.2009. Izmjena Lokacijske dozvole

05.09.2011. Potvrda glavnog projekta

06.07.2013. Izmjena Potvrde glavnog projekta

15.07.2013. Izmjena Potvrde glavnog projekta

08.08.2014. II Izmjena i dopuna Lokacijske dozvole

09.03.2015. Izmjena i dopuna Potvrde glavnog projekta

21.07.2015. Izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta (2)

19.04.2021. Rješenje o izmjeni Potvrde glavnog projekta

Do sada se izmijenilo 5 različitih investitora (Centar Bonačić, Insula, Adut nekretnine, Centar Brač, Small Mall), a još uvijek je pravovaljana, koliko god apsurdno zvučalo, Lokacijska dozvola iz ožujka 2009. sa svim svojim izmjenama i dopunama, za koju je investitor Small Mall 24.04.2023. zatražio još jednu izmjenu i dopunu.

Pored ovih dokumenata tu je još, prema mojim saznanjima, još ni manje ni više nego 12 ugovora i aneksa ugovora o pravu građenja i sporazuma sklopljenih između Grada Splita i 5 različitih investitora, koje su potpisivali 5 različitih gradonačelnika i to: Nikola Grabić, Ivica Škarić, Miroslav Buličić, Željko Kerum i Ivo Baldasar.

Niti jedan od gore navedenih dokumenata nije potpisala ova gradska uprava.

Ako netko zna kako poništit neki od potpisanih ili izdanih akata, bez štetnih posljedica za Grad, neka slobodno kaže kako i na koji način.

Na moja upozorenja da se prema članku 91. važećeg GUP-a stabla promjera šireg od 60 cm smatraju zaštićenim, rečeno mi je da u trenutku izdavanja lokacijske dozvole u ožujku 2009. stablo nije bilo promjera 60 cm.

Na moju daljnju primjedbu da u istom članka 91. GUP-a piše:

"Nove građevine ili parkirališta treba planirati tako da se ne moraju narušavati prostori zelenila ili ruše stabla, nego ih treba smjestiti na način da se osigura opstanak parka ili stabala." rečeno mi je da se tu stabla spominju u množini, a da se ovdje radi o jednom stablu. Da sam znao kako zaustaviti divljačko rušenje stabla vjerujte mi da bih to napravio.

Nakon svega ne mogu drugo nego kazati da osjećam tugu, bijes, nemoć i sram da se ovo dogodilo u mom gradu i to za vrijeme dok sam gradski vijećnik, a da nisam znao, niti našao način kako, na legalan način, spriječiti divljačko rušenje pelegrinke", kazao je Marinić.