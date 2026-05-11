Teški frontalni sudar na istoku Hrvatske: Vatrogasci režu automobile kako bi izvukli stradale

Jutros je na cesti između Rajsavavca i Radnovca nedaleko od Jakšića došlo do teške prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila, javlja Požeški.hr.

Prema prvim informacijama s mjesta događaja, prizori su bili stravični, a na teren su odmah izašle sve žurne službe: policija, hitna medicinska pomoć i vatrogasci. Vatrogasci su morali rezati smrskana vozila kako bi izvukli ozlijeđene osobe, a izvlačenje i rezanje i dalje traje.

Za sada nema službenih informacija o težini ozljeda sudionika nesreće, a u nasreći su ozlijeđene dvije osobe.

Od 5,54 sati cesta je zatvorena zbog obavljanja očevida, a vozačima se savjetuje dodatni oprez i korištenje alternativnih pravaca, javlja Požeški.hr.