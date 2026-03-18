Vijećnica splitskog Domovinskog pokreta otvorila pitanje o pristupačnosti: "U Splitu i dalje više od tisuću prepreka za osobe s invaliditetom"

Vijećnica Domovinskog pokreta u Gradskom vijeću Grada Splita Ana Gulić na jučerašnjoj 10. sjednici Gradskog vijeća otvorila je pitanje provedbe mjera iz Bijele knjige pristupačnosti, dokumenta koji je 2023. godine izradio Domovinski pokret predvođen Andrijom Lipanovićem.

Riječ je o dokumentu koji je, kako navode iz Domovinskog pokreta, jasno identificirao i evidentirao više od tisuću infrastrukturnih prepreka na području Splita. Te prepreke osobama s invaliditetom otežavaju ili u potpunosti onemogućuju pristup osnovnim sadržajima, a u pojedinim slučajevima dovode ih i u opasnost, prisiljavajući ih na kretanje prometnicama.

Pitanje o dosad provedenim zahvatima i daljnjim planovima

U svom obraćanju vijećnica Gulić zatražila je informacije o trenutačnom stanju provedbe mjera, dosad realiziranim zahvatima te planovima za daljnje unapređenje pristupačnosti na području grada.

"Tijekom prethodnog mandata započeta je izrada rampi za osobe s invaliditetom, no taj se proces odvijao sporijom dinamikom. Upravo zato postavljeno je pitanje o trenutnom stanju provedbe mjera, realiziranim zahvatima te planovima za daljnje unapređenje pristupačnosti u gradu Splitu", poručili su iz Domovinskog pokreta.

Vidljivi pomaci na terenu

Iz stranke su pritom pozdravili dosadašnje aktivnosti gradske uprave, ističući da su u proteklom razdoblju već poduzete konkretne mjere te da su na terenu vidljivi stvarni pomaci.

"Domovinski pokret pozdravlja dosadašnje aktivnosti gradske uprave te ističe kako je u proteklom razdoblju već poduzet niz konkretnih mjera, pri čemu su vidljivi i stvarni pomaci na terenu", navode.

Dodaju i kako je za uspješno rješavanje problema pristupačnosti nužna suradnja između gradske vlasti i inicijativa koje dolaze iz zajednice.

"Ovim putem zahvaljujemo gradonačelniku na iskazanoj podršci ovoj inicijativi, kao i na otvorenosti za suradnju. Smatramo da je upravo partnerski odnos između gradske vlasti i inicijativa koje dolaze iz zajednice ključan za učinkovito rješavanje problema građana", istaknuli su.

Nastavak praćenja provedbe mjera

Iz Domovinskog pokreta poručuju kako će i dalje aktivno pratiti provedbu mjera iz Bijele knjige pristupačnosti te se zalagati za Split kao grad jednakih mogućnosti.

"Domovinski pokret nastavit će aktivno pratiti provedbu mjera iz Bijele knjige pristupačnosti te se zalagati za Split kao grad jednakih mogućnosti i pristupačnosti za sve njegove građane", zaključili su.