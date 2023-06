VIJEĆNICA HDZ-a IVANA ZELIĆ RELATA O PROMJENI TARIFE STRUJE U VUKOVARSKOJ 81: "Mislim da je to znatna olakšica njima i da je to nešto što svi ovdje trebamo podržati"

HDZ-ova splitska gradska vijećnica Ivana Zelić Relata ukazala je na problem velikih troškova električne energije.

Naime, stanovnici Vukovarske 81 dosad su plaćali račune po industrijskoj tarifi što je predstavljalo najveći trošak njihovog stanovanja.

"Nositelj je tu Grad Split. Treba podnijeti HEP-u zahtjev za promjenu kategorije kupca sa poduzetničke na stanarsku. Dokaz toga će biti što svi ti stanari imaju zaista prebivalište, odnosno oni bi trebali dostaviti svoje osobne iskaznice da se vidi da imaju prebivalište i boravište upisano na toj adresi, a Grad treba dostaviti izjavu da na toj adresi ne obavlja gospodarsku djelatnost", kazala je vijećnica.

"S time bi HEP odobrio da se sa poduzetničke tarife promijeni u kućanstvo i na taj način bi im smanjili račune sa 90 eura na 20-ak eura", rekla je.

"Mislim da je to znatna olakšica njima i da je to nešto što svi ovdje trebamo podržati, i da Grad što prije to ispravi. To je nešto što će njima znatno olakšati život za taj mjesec i to je nešto za što se trebamo zauzeti da se žurno i što prije napravi", zaključila je Zelić Relata.