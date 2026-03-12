Vijeće sigurnosti UN-a osudilo iranske napade, Kina i Rusija suzdržane

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je rezoluciju kojom se osuđuju napadi Irana na zaljevske zemlje i Jordan te se od Teherana traži neposredan prekid neprijateljskih aktivnosti. Ovu rezoluciju, koju je iniciralo Vijeće za suradnju u Zaljevu (GCC), podržalo je 135 država članica UN-a, a 13 članica Vijeća sigurnosti glasalo je za, dok su dvije bile suzdržane, piše Al Jazeera.

Niti jedna zemlja nije bila protiv rezolucije. Gabriel Elizondo s UN-a izvijestio je da su Kina i Rusija bile suzdržane, no napomenuo je da nisu iskoristile pravo veta, što je, prema njegovim riječima, značajno jer je rezolucija dobila široku potporu ne samo unutar Vijeća, već i među drugim državama članicama.

Elizondo je dodao da je ovo najšira podrška koju je ikad dobio nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti. Rezolucijom se osude napadi Irana i zahtijeva prekid neprijateljstava, uz izraženo žaljenje zbog napada na infrastrukturu, uključujući luke i energetske objekte u zaljevskoj regiji.

"Rezolucija je jasna i sada je postala dio međunarodnog prava. Međutim, pitanje je hoće li je Iran poštovati. To ćemo vidjeti u sljedećim danima", zaključio je Elizondo.

Iran izražava duboko žaljenje

Nakon glasovanja, iranski veleposlanik pri UN-u, Amir-Saeid Iravani, obratio se Vijeću i izrazio "duboko žaljenje" zbog usvajanja rezolucije. "Ovo je dan žalosti, i za Vijeće sigurnosti i za međunarodnu zajednicu. Ova odluka ozbiljno narušava vjerodostojnost Vijeća i ostavlja trajnu mrlju", rekao je Iravani.

On je optužio Sjedinjene Države za "barbarski rat protiv iranskog naroda" i pokretanje sukoba, uključujući ubojstvo iranskog vrhovnog vođe Alija Khameneija. Također je kazao da rezolucija predstavlja "očitu nepravdu" prema Iranu, koji smatra glavnom žrtvom agresije, te da iskrivljuje stvarnost i zanemaruje uzroke sadašnje krize.

Iravani je naveo da je, od početka napada Sjedinjenih Država i Izraela, poginulo više od 1348 civila, dok je više od 17.000 ozlijeđeno. Također je istaknuo da je uništeno više od 19.000 civilnih objekata, uključujući stambene zgrade i bolnice, te spomenuo "pokolj 170 učenica u Minabu".

Stavovi Rusije i Kine

Ruski veleposlanik pri UN-u, Vasilij Nebenzja, objasnio je da je Rusija bila suzdržana pri glasanju zbog "iznimno neuravnoteženog" sadržaja nacrta rezolucije, koji, prema njegovim riječima, ne bi doprinio postizanju međunarodnog mira i sigurnosti. Također je izrazio žaljenje zbog stanja u kojem su se našle zemlje Bliskog istoka, naglasivši neprihvatljivost napada na civilnu infrastrukturu zaljevskih zemalja.

Kineski veleposlanik pri UN-u, Zhang Jun, izjavio je da sukob "nema nikakvu pravnu osnovu" i da SAD i Izrael moraju prestati s napadima kako bi spriječili daljnje pogoršanje situacije u regiji.

Vijeće sigurnosti UN-a također je glasovalo o prijedlogu rezolucije koji je u srijedu predložila Moskva, a koji je pozivao sve strane na prekid vojnih djelovanja na Bliskom istoku. Taj prijedlog, međutim, nije usvojen.