VIDEO Zbog poplava u Dalmaciji na površinu su vode izbacile endemska bića

Nakon dugog razdoblja kiša, snažne podzemne vode izbacile su veći broj čovječjih ribica (Proteus anguinus) na površinu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, priopćila je Javna ustanova More i krš.

Čovječja ribica je dinarski endem i najveći stanovnik krškog podzemlja, živeći isključivo u špiljama, jamama i podzemnim tokovima, gdje vlada potpuni mrak i stabilni mikroklimatski uvjeti. Izbačene na površinu, ove životinje suočavaju se s brojnim rizicima, uključujući bakterijske infekcije, jer njihov organizam nije prilagođen kontaktu s površinskim vodama i mikroorganizmima.

Proteklih dana djelatnici ustanove, u suradnji sa stručnjacima iz Zoološkog vrta Grada Zagreba, intervenirali su i zbrinuli više desetaka jedinki. Ribice će ostati pod trajnom skrbi u zagrebačkom zoološkom vrtu, gdje će im biti osigurani kontrolirani uvjeti koji oponašaju njihovo prirodno podzemno stanište.

"Ovaj događaj još jednom potvrđuje koliko je krški podzemni svijet osjetljiv i koliko je važna brza reakcija te suradnja stručnih službi u zaštiti ovog jedinstvenog dinarskog endema", poručili su iz Javne ustanove.