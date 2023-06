VIDEO ZBOG KOJEG JE U HNK BILO I SUZA Ova snimka je nastala večer prije Buljine smrti. Radovao se životu do posljednjeg trenutka

U splitskom HNK-u danas je održana Komemoracija za poznatog splitskog poduzetnika Juroslava Buljubašića. Posljedni ispraćaj obavit će se tijekom dana privatno u krugu obitelji na gradskom groblju Lovrinac.

Jedan od najvećih poduzetnika iz Splita preminuo je 8. lipnja od moždanog udara za vrijeme boravka na Sardiniji. Splitski hram kulture danas je bio pretijesan za sve koji su su se došli oprostiti od njega, a u HNK su danas viđeni Buljubašićevi kolege, prijatelji, poslovni partneri i političari.

Na pozornici splitskog HNK govorila su Buljubašićeva djeca, tri sina i kćerka koja je održala vrlo emotivan govor.

Nakon toga je pušten "posljednji ples" video koji je nastao na jahti "Seagull" večer prije nego je preminuo. Publika je pljeskala u ritmu evergreena "Sarà perchè ti amo" na koju je sam Buljubašić zaplesao na jahit.

Evo što je kazao novinar Edo Pezzi:

Dragi Buljo, praznina koja ostaje za tobom ne pogađa samo tvoje najbliže. Ona utječe i na tvoje prijatelje i na sve one koji su imali priliku upoznati te. Krasit će te talent, vizija i odlučnost ostvariti bolji i pravedniji svijet. Bio si inspiracija mnogima. Do danas svjedočili smo tvojim uspjesima. S velikim žarom si sudjelovao u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, širio poduzetništvo, koje je tada bilo još u povojima. Osobno sam pratio tvoj angažman u Domovinskom ratu i onom Kraljicom mira koji nas je tada povezivao s Europom i donio nam pobjedu. Opraštajući se od tebe, gubitak koji mi ostavljaš je nenadoknadiv. Tvoj lik i djelo vječno će ostati u našim sjećanjima.

Da se ja u 80. godini života opraštam od prijatelja i sumještana u 60.-ima. To radim s velikim pijetetom, poštujući njegov životni put poduzetnika i velikog čovjeka, župljanina, Ličana, Hrvata, i Europljana. Činim to u svoje ime, i u ime Konzularnog zbora.

Branko Roglić, jedan od najpoznatijih hrvatskih poduzetnika, za Buljubašića je imao samo riječi hvale:

Svi to znamo, svi vi znate, radili ste s njim, ili se družili. On je bio super čovjek u duši, u srcu. Milijun puta je pomagao onim beznanima, molio bi me 'Molim te ni riječi! Ne smije se to znati!' Pomagao je, nevjerojatno je pomagao.

Kako je moj prijatelj Zvone Radić rekao: Ništa više u našim životima neće biti isto, jer ono što nam je on pružao, to se ne može ponoviti. To je bio jedan u životu, i to je to. Na primjer, vi ne znate da je on odbio Steve Jobsa. Tko bi to napravio? Zašto? Zato jer je živio svoj put, zato što je vjerovao sebi. Vjerovao je u svoju upornost, u svoju pamet. Imao je jedno vizionarstvo, jednu lucidnost superiornog intelektualca. Iako nije završio velike škole, bio je pametniji od mnogih koje sam u životu upoznao. I zato mi je teško pričati neke stvari. Moram jer sam to obećao. Ovo ostalo će me sve rasplakati.

On jednostavno nije mogao bez vica, bez šale. Čega se god uhvatio, bio je fantastičan. Bio je kuhar, napisao je pjesme. Kada mi je poslao onaj spot koji ste sinoć gledali, rekao sam mu: Kad si u Italiji, hajde ponudi pjesmu za Sanremo. Što god je on htio, to je on ostvario.