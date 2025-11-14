VIDEO Završeni radovi na rekonstrukciji cjevovoda u Velebitskoj ulici: Sigurnija opskrba vodom za istočni Split, Stobreč i Podstranu

Na dionici Velebitske ulice, od križanja s Bračkom ulicom do Ulice Ivana Pavla II, dovršeni su radovi na rekonstrukciji vodovodnog cjevovoda. Na toj su trasi dotrajale cijevi promjera 250 mm zamijenjene novim cjevovodom promjera 400 mm, u duljini od 402,66 metara. Novi se cjevovod na sjeveru spaja na postojeću instalaciju u Bračkoj ulici, dok je južna veza ostvarena s cjevovodom u Ulici Ivana Pavla II te infrastrukturnim nasipom Duilovo – Stobreč.

Ova rekonstrukcija predstavlja početni dio trase kojom će se istočni dijelovi Splita, kao i naselja Stobreč i Podstrana, povezati s vodoopskrbnom zonom "Visoka – Niska". Time se povećava sigurnost opskrbe vodom u tim područjima i smanjuju gubici u mreži. Uz sanitarne potrebe, novi cjevovod uključuje i nadzemne hidrante postavljene na svakih približno 150 metara, čime se osigurava bolja protupožarna zaštita.

Direktor Vodovoda i kanalizacije Split, Miroslav Delić, ovom je prilikom rekao: "Rekonstrukcija cjevovoda u Velebitskoj važan je korak u spajanju istočnog dijela Splita na stabilniji sustav vodoopskrbe. Ovim radovima stvaramo preduvjete za sigurniju i pouzdaniju isporuku vode za Split, Stobreč i Podstranu. Zahvaljujemo svim građanima na strpljenju tijekom izvedbe radova."

Završetkom radova Velebitska ulica dobila je modernu i dugoročno sigurniju vodovodnu infrastrukturu koja će značajno unaprijediti kvalitetu vodoopskrbe na ovom dijelu grada.

O projektu

"Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin_Faza 2" investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.