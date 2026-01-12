Close Menu

VIDEO Zapalio se automobil kod Dicma, vozač je morao napustiti goruće vozilo

Uslijedila je brza reakcija vatrogasaca

Nešto prije 16 sati na cesti kod Dicma došlo je do zapaljenja osobnog automobila.

Kako su nam kazali u PU splitsko-dalmatinskoj, vozač je primijetio dim na autu nakon čega je počeo požar. Bio je prisiljen napustiti automobil koji je ostao na kolniku.

Vatrogasci su brzo došli na mjestu događaja i ugasili požar na automobilu, no on je izgorio gotovo u cijelosti.

Srećom, u događaju nitko nije ozlijeđen. U policiji napominju da u događaju nema elemenata kaznenog djela.

