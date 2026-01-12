VIDEO Zapalio se automobil kod Dicma, vozač je morao napustiti goruće vozilo

Nešto prije 16 sati na cesti kod Dicma došlo je do zapaljenja osobnog automobila.

Kako su nam kazali u PU splitsko-dalmatinskoj, vozač je primijetio dim na autu nakon čega je počeo požar. Bio je prisiljen napustiti automobil koji je ostao na kolniku.

Vatrogasci su brzo došli na mjestu događaja i ugasili požar na automobilu, no on je izgorio gotovo u cijelosti.

Srećom, u događaju nitko nije ozlijeđen. U policiji napominju da u događaju nema elemenata kaznenog djela.