VIDEO Zagrebački influencer probao sendvič u kultnom splitskom fast foodu. Pogledajte reakciju

Popularni zagrebački tiktoker poznat pod imenom Ces, koji na toj platformi broji gotovo deset tisuća pratitelja, ovih je dana stigao u Split i odlučio testirati ponudu tamošnjih fast foodova.
Prva stanica u njegovom "gastronomskom pohodu" bio je legendarni Popaj na Pojišanu, gdje ga je, kako je sam rekao, dočekalo iznimno ljubazno osoblje i topli sendvič vrijedan – čak devetku od deset.
Objava je, naravno, odmah izazvala lavinu komentara njegovih pratitelja, među kojima su se istaknuli brojni prijedlozi i pohvale:
"Popaj je najjači... da ga barem imamo u Zagrebu!"
"Bili pivac idući!"
Čini se da će Ces u Splitu imati pune ruke posla — jer sudeći po komentarima, obožavatelji mu već sastavljaju cijeli gastronomski popis.
@ce46s Sve pohvale Popaju, drago mi je da sam ovako otvorio 🔥 #fyp #foodreview #popaj #tastetest #sandwich ♬ original sound - Ces
