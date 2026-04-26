VIDEO Youtuber snimo prodavačicu Milku s Pazara, ima poruku za Marka Livaju

Šibenski youtuber Ivo Kronja svoj je 50. rođendan obilježio na sebi najdražem mjestu – šibenskom Pazaru. U opuštenoj atmosferi počastio je prodavače pršutom, dok su mu oni uzvratili sitnim znakovima pažnje, među kojima se posebno istaknula čokolada legendarne prodavačice Milke, ali i niz priča kakve se mogu čuti samo na tržnici.

Kronja ističe kako je dolaskom proljeća Pazar ponovno oživio – štandovi su puni domaćih proizvoda, a gužve su sve veće. U ponudi su već mladi bob, blitva, salata, rotkvice i prve jagode, uz prepoznatljivu živost koju ova lokacija nosi. Cijene se, kaže, kreću od šest do osam eura za bob, dok su jagode još uvijek oko osam eura po kilogramu, a blitva se prodaje za oko tri eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za njega Pazar nije samo mjesto kupnje, već i prostor susreta, razgovora i svakodnevnog života. Upravo to dokumentira i na svom YouTube kanalu, gdje redovito objavljuje reportaže s tržnice, bilježeći živopisne anegdote i ljude koji ondje rade. Kao dugogodišnji glasnogovornik Šibenske biskupije, Kronja dobro poznaje prodavače, s kojima je i ovu subotu proveo u druženju.

U razgovorima se dotaknuo i cijena, pa pojedini prodavači priznaju kako je trenutačna cijena boba previsoka te očekuju njezin pad u narednim danima, kao i kod jagoda. Ponuda presadnica, dodaje, posebno je bogata kod jedne od prodavačica.

Na kraju, neizostavan dio posjeta bila je i poruka bake Milke upućena Marko Livaja, koja je još jednom pokazala koliko Pazar nudi više od same kupnje.