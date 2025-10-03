VIDEO Vučić zbunjeno tražio svoje mjesto, čak uspio razbiti stolicu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji sudjeluje na samitu europskih lidera u Kopenhagenu, ponovno je imao problem sa sjedenjem, prenosi Index.

Društvenim mrežama kruži snimka predsjednika Srbije na kojoj se vidi kako ulazi u prostoriju u kojoj se održava samit i gdje su se svi prisutni smjestili, osim njega. Umjesto da sjedne na svoje mjesto, Vučić se osvrtao oko sebe kao da mu nije bilo jasno ni gdje je došao ni gdje je njegovo mjesto, točnije gdje bi trebao sjesti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dok se u prostoriji zbunjeno okretao, tražeći pogledom nekoga da mu pomogne, kako mu nitko nije priskočio u pomoć, pokušao je sjesti na tuđu stolicu. Međutim, odmah mu je ukazano da tu ne može sjesti jer je mjesto zauzeto.

Stalna blamaža i neverovatan propust našeg protokola. Tužni sirak među vihorove dok izgubljena savetnica Jović pokušava da nađe mesto za baskuznu figuru.

Nije smešno jer oni vode i uništavaju Srbiju 13 godina i zaista tako bude kad nesposobne i alave stavite da vode važne državne… pic.twitter.com/UmAHUUSKgq — Borko Stefanović (@BorkoStef) October 2, 2025

Iz organizacije samita kao da nisu znali što će s njim.

Konačno, netko se dosjetio i donio mu stoličicu sa stolićem koja podsjeća na školske klupe u kakvima u europskim školama sjede učenici. Međutim, predsjednik Vučić je u pokušaju da se smjesti uspio polomiti stolić. Ipak, dopustili su mu da ostane na stoličici jer drugog mjesta nije bilo.

Video situacije objavio je Borko Stefanović, srpski pravnik i diplomat. "Stalna blamaža i nevjerojatan propust našeg protokola. Nije ni smiješno jer oni vode i uništavaju Srbiju 13 godine", napisao je na X-u.