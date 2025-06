VIDEO Veliki ukrajinski napad na Putinove strateške baze: Gore ruski bombarderi, uništeno 40 aviona?

Šok za Moskvu! Ukrajina je u nedjelju poslijepodne dronovima napala četiri strateške zrakoplovne baze ruske vojske duboko unutar teritorija Ruske Federacije. Prema videosnimcima i izvorima iz ukrajinskih obavještajnih krugova, na pisti baze Olenja gorjelo je više strateških bombardera – zrakoplova koje Rusija redovito koristi za raketne napade na ukrajinske gradove. Crni stupovi dima uzdizali su se iznad postrojene flote. Operaciju je, kako pišu ukrajinski izvori, izveo ukrajinski SBU (Služba sigurnosti Ukrajine)

Gotovo istodobno dronovi su pogodili i bazu Belaya. Snimke iz izviđačkog drona prikazuju požare na parkiranim zrakoplovima, a lokalne vlasti potvrdile su incident.

„Financial Times“ piše da su napadnute i baze Ivanovo (250 km sjeveroistočno od Moskve) te Djagilevo u Rjazanskoj oblasti. Izvor za FT tvrdi kako je „uništeno ili oštećeno više od 40 zrakoplova, uključujući strateške Tu-95 i Tu-22M“

‼️BREAKING: Right now the SBU is striking the Russian military airfield Belaya in the Irkutsk region by controlling drones in real time, receiving a video signal from the drones! (Video is from the Irkutsk region)

Belaya Air Base, located approximately 85 km northwest of… pic.twitter.com/6yQ7lvBrED

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 1, 2025