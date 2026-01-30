VIDEO Velika imena hrvatskog rukometa uz naše heroje uoči polufinala

Proslavljeni hrvatski reprezentativci, zlatnim slovima upisani u knjigu uspjeha hrvatskog sporta, poslali su snažnu i emotivnu poruku podrške aktualnoj hrvatskoj reprezentaciji uoči polufinala EURA. Riječ je o ljudskim i sportskim veličinama koje su dijelile svlačionicu s današnjom ekipom, ali i o igračima koji su prošle godine ispisali nezaboravnu srebrnu bajku i još jednom ujedinili naciju.

Njihove riječi imaju posebnu težinu jer dolaze od onih koji znaju što znači nositi hrvatski dres, boriti se za svaki gol i igrati srcem za domovinu.

Poruku su poslali neponovljivi kapetan i uzor generacijama, Domagoj Duvnjak; uvijek nasmijani mladić čudesne, zarazne pozitivne energije koja se osjeća i na ovom EURU, Igor Karačić; čvrsta senjska ruka, pouzdani stup obrane i vratarska sigurnost, Ivan Pešić; kao i svjetska legenda koja već godinama inspirira i motivira sve generacije hrvatskog rukometa, Jakov Gojun.

Posebno mjesto u ovoj priči ima i naše splitsko sunce, Marin Šipić, kojeg ćemo ponovno gledati na terenu – tamo gdje mu je i mjesto – uz njegovu najdražu ekipu i u najdražem dresu.

Evo što su poručili hrvatskoj reprezentaciji koja igra za medalju.