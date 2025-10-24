VIDEO Velika akcija ukrajinskih padobranaca. Oslobodili selo, zarobili 50 Rusa

Ukrajinske zračno-jurišne snage oslobodile su selo Kučeriv Jar u Donjeckoj oblasti, pri čemu su zarobili više od 50 ruskih vojnika i spasili civile koje su držale okupacijske snage. Oslobođenje Kučeriv Jara predstavlja još jedan važan lokalni uspjeh za ukrajinske snage na donjeckoj bojišnici, gdje su se borbe posljednjih tjedana intenzivirale, prenosi Index.

Operaciju oslobađanja izveli su pripadnici 132. zasebne izvidničke bojne zračno-jurišnih snaga na bojišnici kod Dobropillije. Nakon kratkog izviđanja i niza preciznih udara, ukrajinske postrojbe uspješno su probile ruske obrambene linije i preuzele potpunu kontrolu nad naseljem.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Tijekom akcije zarobljeno je više od 50 ruskih vojnika. Svi zarobljenici predani su nadležnim tijelima na daljnje postupanje.

Spašavanje civila i presretnuta zapovijed

Prilikom čišćenja terena, ukrajinski vojnici otkrili su civile koji su bili zatočeni u podrumima. Odmah su evakuirani na sigurno te im je pružena sva potrebna pomoć. Prema svjedočanstvima lokalnih stanovnika, ruskim je vojnicima prije povlačenja bilo naređeno da "ne uzimaju civile žive". Ovu tvrdnju potvrdile su i presretnute komunikacije koje je objavila Služba sigurnosti Ukrajine.

Stanje na bojišnici

Sektor Dobropillije postao je jedno od najžešćih bojišta od kolovoza 2025. godine, kada su ruske snage napredovale petnaestak kilometara, ugrozivši opskrbne pravce za Pokrovsk i Kostjantynivku.

Međutim, ukrajinske elitne jedinice pokrenule su protunapad, razdvojivši ruski klin na manje džepove. Iako je Rusija na tom području koncentrirala gotovo 100.000 vojnika, ukrajinski protunapadi uspjeli su vratiti kontrolu nad nekoliko naselja i poremetiti ruske planove za daljnje napredovanje.