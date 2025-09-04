VIDEO Vatreni imali slijetanje koje ledi krv u žilama na jednoj od najopasnijih pista u Europi

Hrvatska nogometna reprezentacija sretno je stigla i sletjela na Farske otoke. To bila neka vijest da se upravo na Farskim otocima ne nalazi najzahtjevniji aerodrom za slijetanje u Europi, a HNS je na svom Instagramu zahvalio pilotima Croatia Ailinesa na ugodnom letu i slijetanju te je podijelio i snimku trenutka kada avion slijeće na pistu, prenosi Večernji.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Vágar Airport ima vrlo kratku i nezgodnu pistu. Dužina piste je oko 1.800 m, što je dovoljno za srednje zrakoplove, ali ne za one veće i masovnije. Uz to jaki su bočni vjetrovi s oceana, okružen je planinama, a i česte su magle i turbulencije. Srećom, zahvaljujući vještini pilota sve je prošlo u najboljem redu. Isto tako, Vagar je okružen brdima i planinama pa se slijetanje često mora izvoditi specifičnim zakrivljenim rutama, što zahtjeva puno iskustva i snalažljivosti.

Na Instagram profilu HNS-a mnogi su navijači izrazili zahvalnost pilotima i poželjeli sreću Hrvatskoj sutra navečer od 20.45 sati.

"To Aerodroma vidjelo nije"

"Užas, pilotima svaka cast i sad za kaznu da uvalimo 5 komada sutra!"

"Bogme svaka čast. Bolje da ste autima išli"

"Hrvatska ma najbolje nogometaše i pilote na svijetu!"