VIDEO Vatra cijelu noć guta Vjesnikov neboder, vatrogasci gase izvana: "Šteta je totalna"

Sinoć oko 23:10 izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a kako se širi vertikalno, zahvatio je više katova i krovište, zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca. U trenutku izbijanja požara, prema trenutnim informacijama, u zgradi nije bilo nikoga, piše Index.

Požar gasi 93 vatrogasaca s 30 vozila.

"Požar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale", objavili su iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba. Uzrok požara je i dalje nepoznat.

Stanje na požarištu je oko šest sati izgledalo puno bolje nego sat ili dva prije toga. Vatra se smanjila i nije bilo otvorenog velikog plamena iako je na mnogim katovima i dalje gorjelo.

Siniša Jembrih iz zagrebačkih vatrogasaca je samo kratko rekao da se požar još gasi, da ima džepova.