VIDEO Vampirica Olja otvorila Vampirski muzej u Splitu: "Ovo je muzej ljubavi, vjere, kreativnosti i inspiracije"

Splitska umjetnica Olja Einfalt, poznatija pod umjetničkim imenom Vampirica Olja, na samu Noć vještica otvorila je u Marmontovoj ulici u Splitu jedinstven prostor – Vampirski muzej, prvi takve vrste u gradu. Riječ je o mjestu na kojem se na osebujan način spajaju umjetnost, ironija, humor i društvena kritika.

Već na samom ulazu posjetitelje dočekuju neobični likovi puni mistike i duha – prapraprabaka Valerija, čuvarica tajni kojoj možete povjeriti svoje misli jer ih, kako kaže Olja, „nikada neće odati“, te pradjed i prabaka Genoveva, figure koje simbolično govore o prolaznosti, tišini i ironičnom pogledu na život i smrt.

Olja Einfalt, akademska slikarica, godinama je poznata po radu sa staklom i performansima koji povezuju pokret, glazbu, kazališnu izražajnost i snažnu poruku.

"Ovo nije muzej tame - ovo je muzej ljubavi, vjere, kreativnosti i inspiracije, provokacije i - prije svega - umjetnosti! Zbog toga smo tu", kazala je Olja i dodala da bijeli ansambl koji nosi nije nimalo slučajan. Naime, od posjetitelja je tražila da na haljini nešto napišu ili nacrtaju i tako ostave svoj trag, a tako i haljina postaje posebno umjetničko djelo, dio performansa u kojem sudjeluju posjetitelji.

"Želim da ono što napišete bude vezano uz nekoga koga ste voljeli davno, ali nije mogao biti vaša ljubav", dodaje.

Ako ste znatiželjni i volite nesvakidašnje umjetničke doživljaje, svratite u Vampirski muzej i otkrijte svijet u kojem se strah pretvara u osmijeh.