VIDEO Ukrajina radi Rusiji ogromne probleme. To dokazuju ovi dramatični prizori iz Rusije

Dramatičan porast ukrajinskih napada na ruske rafinerije doveo je do rekordnih cijena benzina u Rusiji, unatoč zabrani izvoza goriva koju je Moskva uvela kako bi stabilizirala domaće tržište. Ukrajina sve češće koristi dronove za udare na rafinerije, crpne stanice i vlakove s gorivom – ciljajući ne samo rusku vojnu industriju, već i svakodnevni život stanovništva. Ljetni mjeseci predstavljaju vrhunac potražnje za benzinom među vozačima i poljoprivrednicima u Rusiji, javlja CNN.

Ukraine’s recent strikes on Russian oil refineries have significantly disrupted its refining capacity, reducing it by ~10%. Numerous facilities, including Ryazan & Volgograd, have been partially or fully shut down, leading to fuel shortages & sharp price increases across Russia. pic.twitter.com/CimYLeZ3Ht — Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) August 23, 2025

Samo u kolovozu ukrajinski dronovi pogodili su najmanje deset ključnih energetskih postrojenja. Prema ukrajinskoj obavještajnoj službi, pogođene rafinerije zajedno proizvode više od 44 milijuna tona derivata godišnje, što čini više od 10% ruskih kapaciteta.

🇺🇦🇷🇺 🔥Shortages have spread, with fuel disappearing from pumps in towns including Arsenyev, Ussuriysk and the Chuguyevsky district before reaching the port city of Vladivostok itself. 12/20 pic.twitter.com/pIGaPsoC55 — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) August 20, 2025

Velike rafinerije pod udarom

Među metama našla se i golemа rafinerija Lukoil u Volgogradu, najveća u južnoj Rusiji. CNN je geolocirao oblake dima nakon udara 14. kolovoza, a rusko ministarstvo obrane priznalo je štetu. Rafinerija je ponovno napadnuta pet dana kasnije. Napadi su zabilježeni i na veliku rafineriju u Saratovu, dok su u Rostovskoj oblasti požari gorjeli više od dva dana nakon udara, izvijestio je zapovjednik ukrajinskih bespilotnih sustava Robert Brovdi. Nestašice benzina prijavljene su u nekoliko ruskih regija, uključujući i anektirani Krim. Njegov proruski guverner Sergej Aksjonov za probleme je okrivio "logističke izazove", najavivši da se poduzimaju sve mjere za stabilizaciju tržišta.

Aktivisti pro-ukrajinske skupine Žuta vrpca tvrde kako je najpopularniji tip benzina nestao s crpki, uz komentar da je to "rezultat dobrog rada dronova na ruskoj ekonomiji".

Unatoč državnim subvencijama, građani plaćaju sve više. Na burzi u Sankt-Peterburgu veleprodajna cijena benzina porasla je gotovo 10% samo ovog mjeseca, a čak 50% od početka godine. Posebno je pogođen ruski Daleki istok. Stručnjaci procjenjuju da se pad cijena ne može očekivati barem još mjesec dana.

Crisis in the Russian Far East. Comparison of prices at petrol stations Moscow / Vladivostok A-92: 60/80 rub/litre (+33%) A-95: 65/86 (+32%) A-100: 85/100 (+17%) Please note that even at these prices there is a queue pic.twitter.com/JFKpMrVQkb — Evgen Istrebin 🇺🇦 (@evgen1232007) August 22, 2025

Ukrajinska strategija dugog dometa

Ukrajinska vojska i obavještajne službe razvile su taktiku ratovanja na velikim udaljenostima koristeći dronove, projektile i sabotaže. Kijev tvrdi da su ovakvi udari 2025. godine prouzročili čak 74 milijarde dolara štete, a gotovo 40% napada izvedeno je više od 500 kilometara unutar ruskog teritorija. Sanctions dodatno otežavaju popravke oštećenih postrojenja, dok se Moskva okreće hitnoj nabavi derivata iz Bjelorusije. Državna rafinerija Belneftekhim potvrdila je nagli rast ruskog interesa za njihove proizvode.

Fuel crisis continues to spread in Russia: Cars line up for hours at empty gas stations, waiting for the next fuel delivery. https://t.co/hjlthy09bi pic.twitter.com/nfhUAcRzUv — Igor Sushko (@igorsushko) August 23, 2025

Ukrajina istodobno pokušava spriječiti izvoz ruske nafte. Prošlog tjedna dronovima je napadnut naftovod Družba koji opskrbljuje Mađarsku i Slovačku. Obje zemlje žalile su se Europskoj uniji da napadi prvenstveno štete njihovim gospodarstvima, a američki predsjednik Donald Trump izrazio je ljutnju zbog poremećaja.

Kijev je nedavno predstavio domaće proizvedeni krstareći projektil „Flamingo“, koji bi se trebao proizvoditi u količini od 200 komada mjesečno. Prema vojnim analitičarima, projektil s bojevom glavom od 1.150 kilograma može nanijeti veliku štetu ruskim rafinerijama jer je teško osigurati zaštitu svih energetskih postrojenja, piše CNN.

Russia's fuel crisis continues spreading, now reaching even the sections of Georgia that Russians have been occupying since 2008 - Abkhazia. Even after hours long waits, people are unable to buy gasoline as stations run dry. pic.twitter.com/OwVBogGUBG — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) August 20, 2025

Posljedice za rusko gospodarstvo

Analitičari ne očekuju da će tisuće ruskih benzinskih crpki ostati potpuno bez goriva, ali vjeruju da će poremećaji dodatno potaknuti ionako visoku inflaciju i produljiti zabranu izvoza benzina barem do jeseni. Kremlj će, procjenjuju, nastojati po svaku cijenu stabilizirati domaće tržište i spriječiti socijalne potrese.