VIDEO U Meksiku uz cestu pronađeno šest odrubljenih glava

Šest odrubljenih glava pronađeno je pored ceste u središnjem Meksiku, u području koje se dosad nije povezivalo s nasiljem narkokartela. Lokalne vlasti otkrile su ih jučer ujutro na cesti koja povezuje savezne države Pueblu i Tlaxcalu, no zasad nisu navele motiv ni moguću kriminalnu skupinu koja stoji iza zločina.

Prema pisanju lokalnih medija, uz tijela je pronađen pokrivač s porukom upućenom rivalskim bandama, potpisanom navodno od skupine "La Barredora" (Čistač), male i slabo poznate organizacije iz države Guerrero. Nije potvrđeno da oni stoje iza napada.

Tužiteljstvo je potvrdilo da su žrtve muškarci te je otvorilo istragu, prenosi AFP. Savezne vlasti zasad se nisu oglasile.

Do zločina dolazi u trenutku kada administracija predsjednice Claudije Sheinbaum provodi veliku akciju protiv krijumčarenja fentanila. Osim trgovine drogom, regija je pogođena i ilegalnim krijumčarenjem goriva koje kriminalnim skupinama donosi milijarde dolara godišnje.

Iako su Puebla i Tlaxcala inače mirnije savezne države, Meksiko posljednjih godina bilježi snažan porast nasilja među kartelima. Od 2006., kada je vlada u borbu protiv bandi uključila vojsku, ubijene su stotine tisuća ljudi, a deseci tisuća vode se kao nestali.