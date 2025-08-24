VIDEO U Gospinom dolcu puštali “Dinamo ja volim”, DPH Imotski žestoko napao NK Imotski

Na dječjem turniru “Podno kule od kamena” u Imotskom dogodio se skandal koji je razbjesnio navijače Hajduka. Na stadionu Gospin dolac za vrijeme turnira puštena je pjesma “Dinamo ja volim”, potez koji je izazvao pravu buru i optužbe da se "zloupotrebljava turnir i imotska dica za sitne interese", piše portal Dalmatinski nogomet.

Najžešće je reagiralo Društvo prijatelja Hajduka Imotski, koje je u svom priopćenju poručilo da prekida svaki odnos s klubom NK Imotski.

– “Mali klub još manjih ljudi – nakon šta ste očerupali klub i odveli ga na dno u kojem nogomet ne postoji, samo sitni interesi – sada sramotite grad puštanjen pisama mrskog rivala. Prozirno grebanje o mecene hrvatskog nogometa, u nadi da vam udile kakav milodar. Nakon šta ste razdvojili klub na dva dila i survali ga do razine da nikoga ne zanima, koristite dicu ko oruđe za vlastite obijesti i činite ovakve performanse da skupite davno izgubljenu pažnju.”

– “Prekidamo sve odnose s NK Imotski. Nisu vridni niti ovih par rečenica, a kamoli kakvog odnosa. Dug život i grebanje po dnu, kamo moralno, sportski i ljudski pripadate, želi vam DPH Imotski!”

Za sada iz NK Imotski nema službenog odgovora, no ovakva javna poruka zasigurno će odjeknuti Imotskom krajinom. Turnir koji je trebao biti praznik dječjeg nogometa pretvoren je u navijačku aferu, a glavno pitanje je u Imotskom je: tko je donio odluku da Gospin dolac odjekuje Dinamovim pjesmama?", poručili su iz DPH Imotski.