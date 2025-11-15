VIDEO Tunel u Dubrovačkoj ponovno prokišnjava, vozači i pješaci nezadovoljni

U tunelu u Dubrovačkoj ulici ponovno su se pojavili problemi s prokišnjavanjem, što je izazvalo nezadovoljstvo među vozačima i pješacima koji se njime svakodnevno koriste.
"Nenormalno je koliko curi", kaže nam čitateljica. "Baš prokišnjava."
Nakon obilnijih oborina, s gornjih dijelova konstrukcije počele su kapati veće količine vode, stvarajući lokve na kolniku i dodatnu opasnost zbog skliskog poda.
Građani ističu da ovo nije prvi put da se tunel suočava s istim problemom te upozoravaju da svaka jača kiša otvara pitanje njegove sigurnosti i održavanja. Vozači su primorani usporiti, dok pješaci često moraju obilaziti mokre dijelove ili riskirati prolazak ispod kapanja.
Kako je to izgledalo danas, pogledajte u videozapisu.
