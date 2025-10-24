VIDEO Trump: Ubijat ćemo ljude koji unose drogu u našu zemlju

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da za napade Sjedinjenih Država na takozvane narkoteroriste nije potrebna objava rata te je najavio da će nedavni niz bombardiranja plovila na Karibima i Tihom oceanu biti praćen i napadima na kopnu. Naglasio je da će Kongres biti obaviješten o operacijama, prenosi Index.

"Pa, mislim da nećemo nužno tražiti objavu rata", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

"Mislim da ćemo jednostavno ubijati ljude koji unose drogu u našu zemlju. U redu? Ubit ćemo ih", poručio je Trump.

"Sada droga dolazi kopnom… znate, kopno će biti sljedeće", dodao je američki predsjednik, ponavljajući prijetnje o proširenju napada na teritorije zemalja koje Washington optužuje da omogućuju krijumčarenje narkotika u SAD.

Od početka rujna, američka vojska izvela je napade na najmanje devet plovila na Karibima i u Tihom oceanu, pri čemu je ubijeno najmanje 37 ljudi. Washington je operaciju nazvao borbom protiv "narkoterorista", no nije pružio dokaze koji bi potkrijepili te optužbe.

Pojačana operacija Washingtona protiv latinoameričkih narko-kartela uključuje raspoređivanje američkih ratnih brodova, borbenih zrakoplova F-35, nuklearne podmornice i tisuća vojnika u karipsku regiju.

Trump: "I don't think we're necessarily going to ask for a declaration of war, I think we're just gonna kill people that are bringing drugs into our country. We're going to kill them. They're going to be, like dead." pic.twitter.com/55NQXpZ0jf — Aaron Rupar (@atrupar) October 23, 2025

Zaoštravanje retorike

SAD je također pojačao retoriku protiv čelnika Venezuele i Kolumbije, optužujući predsjednika Nicolása Madura u Caracasu i Gustava Petra u Bogoti za umiješanost u trgovinu drogom.

Venezuela je optužila SAD da je kampanju protiv kartela pokrenuo kao dio zavjere za svrgavanje predsjednika Madura. On je u srijedu izjavio da njegove oružane snage posjeduju 5.000 ruskih projektila zemlja-zrak za suzbijanje bilo kakve američke vojne intervencije.

Novinska agencija AFP izvijestila je da je najmanje jedan američki bombarder B-1B u srijedu preletio Karipsko more uz obalu Venezuele, što je drugi takav pokazatelj zračne moći SAD-a u tjedan dana. Upitan o tome, Trump je odgovorio da je "to lažno", prije nego što je dodao da SAD "nije sretan s Venezuelom iz mnogo razloga".

'Prekršeno je svo međunarodno pravo'

Trump je također izjavio da bi sada cijelom svijetu trebalo biti jasno da su narko-karteli "ISIS zapadne hemisfere". Sličnu usporedbu povukao je i američki ministar obrane Pete Hegseth, rekavši: "Kao što je Al Qaeda vodila rat protiv naše domovine, tako i ovi karteli vode rat protiv naše granice i našeg naroda".

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum i kolumbijski predsjednik Petro osudili su napade Washingtona na plovila u međunarodnim vodama, nazivajući ih kršenjem međunarodnog prava.

"Očito, ne slažemo se. Postoje međunarodni zakoni koji reguliraju kako se operacije moraju provoditi... To smo jasno dali do znanja vladi Sjedinjenih Država", rekla je Sheinbaum u četvrtak.

Petro, koji je s Trumpom u javnom verbalnom sukobu, izjavio je da SAD "provodi izvansudska pogubljenja" koja "krše međunarodno pravo".

"Amnesty International protivi se raketnim bombardiranjima na Karibima. Svo međunarodno pravo je prekršeno na Karibima", objavio je Petro na društvenim mrežama.