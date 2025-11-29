VIDEO Trump novinarki: "Jeste li glupi? Jeste li glupa osoba?"

Predsjednik SAD-a Donald Trump burno je reagirao na novinarsko pitanje tijekom konferencije za medije na Dan zahvalnosti, nazvavši novinarku "glupom osobom". Do napete razmjene došlo je nakon Trumpovog razgovora s pripadnicima oružanih snaga, a povod je bila nedavna pucnjava u blizini Bijele kuće u kojojoj je jedna pripadnica Nacionalne garde ubijena, a jedan pripadnik je teško ranjen.

Pitanje koje je izazvalo bijes

Novinarka CBS Newsa, Nancy Cordes, upitala je Trumpa zašto za napad krivi Bidenovu administraciju, s obzirom na to da je osumnjičeni afganistanski državljanin prošao sigurnosne provjere, piše Index.

"Glavni inspektor vašeg Ministarstva pravosuđa upravo je ove godine izvijestio da su DHS i FBI temeljito provjerili te Afganistance koji su dovedeni u SAD, pa zašto okrivljujete Bidenovu administraciju?" upitala je Cordes, dodavši da kod osumnjičenika "nije pronađeno ništa sumnjivo".

Trump je na to oštro odgovorio. "Zato što su ga pustili unutra, jeste li glupi? Jeste li glupa osoba?" rekao je. "Zato što su došli avionom zajedno s tisućama drugih ljudi koji ne bi trebali biti ovdje, a vi samo postavljate pitanja jer ste glupa osoba."

Napad se dogodio prije tri dana u blizini Bijele kuće. Osumnjičeni napadač je 29-godišnji Rahmanullah Lakanwal, državljanin Afganistana koji je u SAD stigao 2021. godine u sklopu programa "Operacija Dobrodošlica saveznicima", namijenjenog Afganistancima koji su surađivali s američkim snagama.

Jedna od žrtava, 20-godišnja gardistica Sarah Beckstrom, preminula je od zadobivenih ozljeda, dok je 24-godišnji narednik Andrew Wolfe i dalje u kritičnom stanju. Lakanwal je također ranjen i hospitaliziran, a FBI incident istražuje kao teroristički. Očekuje se da će se suočiti s optužbom za teško ubojstvo.

"Tiho, prasice"

Nakon napada, Trumpova administracija obustavila je imigracijske zahtjeve afganistanskih državljana te najavila reviziju svih slučajeva azila odobrenih za vrijeme Bidenove administracije. Također će se ponovno ispitati i nositelji zelenih karata iz 19 zemalja koje se smatraju "visokorizičnima".

Ovaj ispad prema novinarki dogodio se samo dva tjedna nakon što je Trump 14. studenog drugoj reporterki u predsjedničkom avionu Air Force One rekao "tiho, prasice", dok mu je postavljala dodatno pitanje o spisima Jeffreyja Epsteina.