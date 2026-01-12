VIDEO TikTok gym koji je uzdrmao Split: Privatna „teretanica” puna termina i komentara

Otvaranje nove, nekonvencionalne teretane u Splitu ovih je dana izazvalo lavinu reakcija na TikToku, Instagramu i Redditu. Riječ je o malom, estetski uređenom prostoru koji njegov vlasnik i trener Josip Banovac naziva „teretanica”, a koji funkcionira po potpuno drukčijem modelu od klasičnih gymova.

Umjesto velikih dvorana, članarina i slobodnog dolaska, ovaj projekt temelji se na privatnim treninzima i radu s najviše dvoje ljudi po terminu – uvijek uz trenera.

Privatni gym, a ne klasična teretana

Sam Josip Banovac jasno je objasnio o čemu se radi:

„Gym je privatan. Radim s maksimalno dvoje ljudi po terminu. Ne možete platiti članarinu i doći trenirati sami – ja sam stalno s vama, slažem treninge i programe, pazim da budete fit.”

Drugim riječima, ovo nije klasična teretana, nego privatni trening studio u kojem klijent dobiva potpunu pažnju trenera, individualni program i kontrolu izvedbe – što je u velikim gymovima gotovo nemoguće.

Poduzetništvo u ranim godinama

Posebno je zanimljivo što je Banovac projekt pokrenuo u mladim godinama, bez potpore velikih lanaca ili investitora. U vremenu kada se većina mladih teško odlučuje na ozbiljne poslovne iskorake, otvaranje vlastitog fitness studija u centru Splita pokazuje poduzetničku hrabrost i viziju.

Umjesto da se uklopi u masovni model, Banovac je odlučio ponuditi nišni proizvod – premium, privatni trening za manji broj klijenata koji žele mir, diskreciju i profesionalno vođenje.

@josip_banovac GYM SLUŽBENO OTVOREN!🏋🏽‍♂️🔥❤️ . . Prezahvalan sam na ljudima koje imam u životu i koji su mi uskočili kad je tribalo dat ruke da se ovaj san ipak ostvari. Hvala vama dragi pratitelji što ste ispratili ovaj serijal do kraja, malo mi je žaj šta je kraj, al mi je puna kapa editanja videa🤣🤣 al ajde uskoro ćemo nać neki novi projekt, neku novu zabavu! ♬ original sound - Josip Banovac

Društvene mreže eksplodirale

Video s otvorenja i prikaz prostora izazvao je tisuće reakcija. Na jednoj strani bili su brojni komentari podrške, pohvale za uređenje i čestitke na hrabrosti, dok se na drugoj strani razvila rasprava o tome ima li ovakav koncept poslovnu logiku u gradu prepunom velikih teretana.

No upravo je to razlika – „teretanica” nije konkurencija velikim gymovima, nego alternativa onima koji žele osobni pristup i rad jedan na jedan.

U svijetu fitnessa privatni treninzi i mali studiji već su godinama trend, a sve više ljudi spremno je platiti više za kvalitetu, mir i individualni rad. Split, kao grad s velikim brojem aktivnih, poslovno orijentiranih ljudi, idealno je tlo za takav model.

Ako se projekt razvije kako je zamišljeno, Josip Banovac mogao bi vrlo brzo dokazati da se i iz male, „pinterest” teretane može stvoriti ozbiljan, održiv posao – i to bez kompromisa prema kvaliteti.

Jedno je sigurno: njegova teretanica već je postala jedna od najkomentiranijih fitness priča u gradu.