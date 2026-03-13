VIDEO Teška ozljeda na utakmici HNL-a: Previjao se u bolovima, iznijeli ga na nosilima

Close Menu

Pogledajte VIDEO

Teška ozljeda obilježila je prvu utakmicu 26. kola HNL-a između Varaždina i Vukovara 1991.

Igrala se 50. minuta kada se dogodila teška ozljeda Kristijana Pavičića, zarotiralo mu se koljeno, nakon čega je pao na travnjak i počeo se previjati u bolovima. Urlici su odjekivali travnjakom, a Vukovarci su odmah signalizirali liječnicim da uđu na travnjak.Varaždinski nogometaš Luka Mamić sve je gledao iz blizine i bio je vidno šokiran.

Izgledalo je to jako ružno, a umjesto Pavičića u igru je ušao Šimun Butić.

Dodajmo da su Varaždinci poveli pogotkom Luke Škaričića u 42. minuti, a vodstvo su udvostručili preko Alekse Latkovića u 75. minuti. Time su stigli do važna tri boda za četvrto mjesto na tablici, sada imaju bod manje od trećeplasirane Rijeke.

Tešku ozljedu Kristijana Pavičića možete vidjeti ovdje.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0