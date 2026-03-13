VIDEO Teška ozljeda na utakmici HNL-a: Previjao se u bolovima, iznijeli ga na nosilima

Teška ozljeda obilježila je prvu utakmicu 26. kola HNL-a između Varaždina i Vukovara 1991.

Igrala se 50. minuta kada se dogodila teška ozljeda Kristijana Pavičića, zarotiralo mu se koljeno, nakon čega je pao na travnjak i počeo se previjati u bolovima. Urlici su odjekivali travnjakom, a Vukovarci su odmah signalizirali liječnicim da uđu na travnjak.Varaždinski nogometaš Luka Mamić sve je gledao iz blizine i bio je vidno šokiran.

Izgledalo je to jako ružno, a umjesto Pavičića u igru je ušao Šimun Butić.

Dodajmo da su Varaždinci poveli pogotkom Luke Škaričića u 42. minuti, a vodstvo su udvostručili preko Alekse Latkovića u 75. minuti. Time su stigli do važna tri boda za četvrto mjesto na tablici, sada imaju bod manje od trećeplasirane Rijeke.

