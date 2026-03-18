VIDEO Svega smo se nagledali na splitskim ulicama, ali ovaj 'biser' skoro je izgubio glavu u Velebitskoj

Sekunde su dijelile od tragedije na Velebitskoj ulici u Splitu.

Vozač se automobilom kretao prema sjeveru kada je iz suprotnog smjera iznenada naišao biciklist koji je prešao preko duple crte i naglo skrenuo ispred vozila.

Srećom, vozač je reagirao u djeliću sekunde.Ssudar je izbjegnut, a snimka s kamere iz automobila svjedoči koliko su pravila u prometu životno važna.

Snimka je podijeljena na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode.

- Puno ljudi u Splitu je danas živo zahvaljujući tuđim odlukama i reakcijama - piše korisnik Facebooka.

- Tik tok izazov kako izgubit život 3 puta odjednom - dodaje drugi.