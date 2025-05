VIDEO Stravičan napad u Liverpoolu, gazio navijače automobilom. Više ozlijeđenih

Nogometaši Liverpoola proslavili su naslov prvaka Premier lige trijumfalnom paradom u autobusu s otvorenim krovom ulicama grada pred tisućama navijača, no proslavu je pokvario strašan napad na ulicama grada.

Netko je automobilom ušao u masu i gazio sve pred sobom. Ljudi su letjeli na sve strane, a brojni su ozlijeđeni.

Centar Liverpoola je "gorio", posebno uz 16 km dugačku rutu parade od Allerton Mazea preko The Stranda do Blundell Streeta koja je trajala više od tri i pol sata.

Najveća gužva je bila u ulici Strand, a navijači Liverpoola čekali su više od pet sati kako bi zauzeli najbolja mjesta.

Britanska policija potvrdila je da je napadač uhićen. Radi se o 53-godišnjem bijelcu britanskog podrijetla, prenosi Gol.hr.

Hitne službe, uključujući policiju, vatrogasce i ambulantne ekipe, brzo su stigle na mjesto nesreće.

''Molimo građane da ne nagađaju o okolnostima večerašnjeg incidenta na Water Streetu u centru Liverpoola. Možemo potvrditi da je uhićeni muškarac 53-godišnji bijelac britanskog podrijetla s područja Liverpoola.

Intenzivna istraga je u tijeku kako bi se utvrdile okolnosti koje su dovele do ove nesreće'', objavila je policija.

Shocking footage shows the moment the driver sped toward pedestrians in Liverpool. pic.twitter.com/pwKWFhkdMc

— נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) May 26, 2025