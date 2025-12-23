VIDEO Srećko Bekavac predstavlja božićnu pjesmu "Rodio se Bog"

Rođenje Isusa Krista jedan je od ključnih događaja kršćanske povijesti, trenutak u kojem Bog postaje čovjekom. Upravo toj radosti, ali i dubini vjere, posvećena je nova pjesma Srećka Bekavca, "Rodio se Bog", skladba nastala iz zahvalnosti, promišljanja i osobnog duhovnog iskustva autora, koji iz pjesme u pjesmu dokazuje svoju privrženost katoličkim vrijednostima.

Srećko Bekavac, poznat po iskrenom i nenametljivom glazbenom svjedočenju vjere, ovom pjesmom želi podsjetiti na istinski smisao Božića – radost srca zbog neizmjerne Božje ljubavi. Kako sam kaže: "Božić je činjenica, ali i izazov vjere."

Pjesma "Rodio se Bog" nastala je iz potrebe da se Božić ne svede samo na običaj, blagdanski stol i vanjsku proslavu s voljenim ljudima, nego da ostane duboko ukorijenjen u srcima vjernika. Poruka pjesme nedvosmisleno usmjerava pozornost na unutarnju radost, onu koja nadilazi materijalno i poziva na zahvalnost, ljubav i zajedništvo.

"Poruka Božića ne vodi nas prema punom stolu i trbuhu kao krajnjem cilju, već prema radošću ispunjenom srcu zbog prevelike ljubavi Božje koju je iskazao prema nama", objašnjava Srećko.

Iako su obiteljsko zajedništvo, blagovanje i slavlje važan dio božićnog vremena, Bekavac u svojoj pjesmi podsjeća i na one koji Božić ne dočekuju u radosti – žalosne, osamljene, depresivne i one koji su žrtve ljudske mržnje. Upravo zato "Rodio se Bog" nije samo pjesma slavlja, nego i poziv na djelotvornu vjeru, koja nam je sve više potrebna: "Božić je vrijeme kad bismo kao kršćani trebali intenzivnije pokazati djelima ono što usnama ispovijedamo."

Jednostavnim, izravnim i razumljivim riječima, pjesma poziva na molitvu, oprost i suosjećanje ne samo u božićno vrijeme, već zauvijek. U Djetetu Isusu, kako ističe autor, vjernici pronalaze utjehu, snagu i nadu – Boga koji se utjelovio iz ljubavi, da bi oprostio, spasio i prizvao čovjeka Ocu.

Glazbeno, "Rodio se Bog" donosi nešto mirniji i suptilniji aranžman u odnosu na neke od prethodnih Srećkovih pjesama, što pokazuje raznovrsnost autorstva i širinu repertoara koji nudi.

Autor glazbe i teksta je sam Srećko Bekavac, dok aranžman potpisuje zajedno sa Sinišom Ivelićem, koji je ujedno zaslužan i za produkciju. Glazbenu sliku pjesme dodatno obogaćuju gitare Srećka Bekavca, klavijature, bas-gitara i bubnjevi Siniše Ivelića, uz prateće vokale Brankice Jovanovski. Pjesma je snimana u Studiju Kužina u Splitu, a spot je snimio Toni Banov.

"Rodio se Bog" još je jedno glazbeno svjedočanstvo Srećka Bekavca i pjesma koja ne želi dominirati bukom, već dotaknuti tišinu srca. U vremenu užurbanosti i površnog slavlja, ona podsjeća na ono najvažnije: istinsku radost Božića, rođenje Spasitelja i poziv na ljubav prema Bogu i bližnjima.

Pjesmu možete poslušati u putem OVE poveznice