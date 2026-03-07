Splitska humanitarka Jagoda Laco otvara prvu samostalnu izložbu "Buđenje"

U Splitu će 8. ožujka 2026. godine biti otvorena prva samostalna izložba umjetnice Jagode Laco pod nazivom "Buđenje". Izložba će biti upriličena u 17 sati u prostoru na adresi Iločka 6, Split.

Kako je navedeno na pozivnici, riječ je o izložbi u susret proljeću, a posebno se ističe njezin humanitarni karakter. Posjetitelji će izložbu moći razgledati od 8. do 18. ožujka 2026. godine.

Jagoda Laco splitskoj je javnosti poznata ponajprije kao humanitarka i pokretačica udruge Empatija, kroz koju godinama pomaže ljudima na društvenoj margini. U medijima je više puta predstavljena kao osoba teške, ali iznimno snažne životne priče: odrasla je u dječjem domu, prošla je niz traumatičnih iskustava, a kasnije se posvetila pomaganju drugima.

HRT ju je nedavno predstavio kao volonterku iz udruge Empatija koja pomaže najugroženijima, dok su drugi mediji ranije pisali o njezinu humanitarnom radu i vođenju inicijativa za pomoć potrebitima u Splitu.