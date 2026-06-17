VIDEO Split šalje poruku koja će razveseliti svakog navijača: Pogledajte što je osvanulo na autobusu Prometa

Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 22 sata igra utakmicu prvog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu, a protivnik Vatrenima bit će Engleska.

Susret se igra na stadionu AT&T u Dallasu, a navijačka atmosfera već se može osjetiti i u Splitu. Gradski prijevoznik Promet Split odlučio je na svoj način poslati poruku podrške hrvatskoj reprezentaciji.

Na displeju jednog od autobusa, snimljenog u Splitu, osvanula je poruka "Sretno Vatreni".

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Podrška sa splitskih ulica

Umjesto uobičajene oznake linije ili odredišta, autobus Prometa Split nosio je kratku, ali jasnu navijačku poruku. Gesta je privukla pažnju prolaznika i putnika, a zasigurno će razveseliti brojne navijače koji s nestrpljenjem očekuju večerašnji dvoboj.

Vatreni večeras kreću u novu borbu

Hrvatsku u Dallasu očekuje težak ispit protiv Engleske, a podrška iz domovine, kao i mnogo puta do sada, ne izostaje.