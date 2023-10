[VIDEO] SPEKTAKULARNA ČESTITKA HAJDUKA: "Prolaze godine proći će i stoljeća, al zauvijek kucat će srce sjevera"

Još od davnih dana i osnutka Hajduka 1911. godine postojalo je organizirano navijanje na utakmicama što je ponukalo studente Vjenceslava Žuvelu, Antu Ivaniševića, Antu Dorića i druge da se okupe u navijačku skupinu imena Torcida.

Oni su na utakmicama željeli napraviti atmosferu nalik južnoameričkim kako bi pomogli igračima Hajduka i to odmah dan nakon osnivanja 29.10. kada se na Starom placu igralo protiv Crvene Zvezde.

Da im je to pošlo za rukom govori i pobjeda od 2:1, dok je pobjedonosni pogodak postigao legendarni Božo Broketa u 86. minuti. Nakon utakmice protiv Zvezde, državne strukture represivno nastupaju prema Torcidi i njenim pripadnicima kada zabranjuju korištenje imena te privode neke od pripadnika. Među njima je bio i osnivač Torcide Vjenceslav Žuvela. Duže vrijeme se bodrilo Hajduka bez navijačkih obilježja i to do 1981. kada je na novoizgrađenom Poljudu izvješen transparent “TORCIDA, vaša vira – vaš spas”.

Spektakularnim videom oglasili su se iz HNK Hajduk Split.

"Sa šalom u rukama i pjesmom na usnama, za tebe spremni smo borit se do kraja, prolaze godine proći će i stoljeća, al zauvijek kucat će srce sjevera!"

Sretan 73. rođendan", stoji u opisu uz video.