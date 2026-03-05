VIDEO Šokantan manevar: Kamion napravio polukružno okretanje preko punih linija kod skretanja za Žrnovnicu

Na prometnici između Stobreča i Podstrane, u blizini skretanja za Žrnovnicu, zabilježen je opasan prizor. Prema fotografijama čitatelja, veliki kamion s prikolicom izveo je polukružno okretanje preko više traka i punih linija, presjekavši promet i natjeravši vozače na nagla kočenja.

Prikolica poprečno preko kolnika, vozači u šoku

Na snimkama se vidi kako se duga prikolica postavila gotovo poprečno preko ceste, dok se automobili zaustavljaju i pokušavaju pronaći siguran prolaz. Sve se događalo na dijelu gdje je promet gust i gdje se vozila često prestrojavaju zbog skretanja.

Pune linije postavljene su upravo zbog sigurnosti, a ovakav potez – osobito s kamionom i prikolicom – višestruko povećava rizik od sudara, jer "rep" vozila zahvaća susjedne trake i stvara iznenadnu prepreku na kolniku.

Apel vozačima: Bez improvizacije

Ako promašite skretanje, sigurnije je nastaviti do prvog predviđenog mjesta za okretanje nego riskirati opasne manevre na magistrali.