VIDEO Snimili smo europskog zračnog diva. Riječ je o vojnom transportnom zrakoplovu

Airbus A400M Atlas smatra se najnaprednijim europskim vojnim transportnim zrakoplovom. Riječ je o višenamjenskom avionu velikog doleta i nosivosti, sposobnom za slijetanje na nepripremljene piste, koji objedinjuje taktičke i strateške zadaće prijevoza trupa i tereta. Zbog toga ima ključnu ulogu u europskim zračnim snagama. Pokreću ga četiri turboelisna motora Europrop TP400, a namijenjen je brzom taktičkom transportu, logističkoj potpori i padobranskim operacijama.

Po svojim sposobnostima A400M se nalazi između američkih transportnih zrakoplova Lockheed C-130 Hercules i Boeing C-17 Globemaster III – znatno je snažniji i nosiviji od C-130, ali ne doseže dolet i kapacitet C-17.

Najveći transportni zrakoplov na svijetu bio je ukrajinski Antonov An-225 Mrija, koji je uništen na početku rata, dok se za strateški prijevoz i dalje često koristi Antonov An-124.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo trenutačno nema nijedan transportni zrakoplov, nakon što su Antonovi An-32B donirani Ukrajini, a prije toga nisu bili operativno korišteni.