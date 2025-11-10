VIDEO Slavni Vlaho Bukovac završio u "kopridukciji" na sajmu u Benkovcu

Proslavljeni slikar Vlaho Bukovac vjerojatno nikad nije ni sanjao da će ući u “koprodukciju” na Benkovačkom sajmu. Prodavač je očito mislio na reprodukciju, ali oglasio je koprodukciju djela Hrvatski preporod. Cijenu je zasad ostavio da bude po dogovoru. Sajam u Benkovcu tradicionalno se održava svakog 10. u mjesecu, a i danas je okupio tisuće ljudi.

Od prehrambenih proizvoda, sira iz mišine i pršuta do starih satova i volovskih zaprega…

"Damo sve samo da prodamo", česta je uzrečica koja se mogla čuti, bilo da se janjetina prodaje za 45 eura po kilu ili svinjetina za 35 eura. Pregovaralo se i oko starih vaga, kubura, noževa i suknenih čarapa, no i Afrikanci su donijeli svoje drvene suvenire, a Romi parfeme, dok se sa zvučnija slušao Thompson. Naravno, i zvučnici su na prodaju kao i stare šahovske table, stolice od masivnog drva, kruh ispod peke ili domaći med.

Neizbježne su i drvene balote, a sve završi na sajamskoj gastronomskoj ponudi.