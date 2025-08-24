VIDEO Širi se snimka sukoba vozačice i ZET-ovca

Na društvenim mrežama pojavila se snimka sukoba vozačice Range Rovera i vozača ZET-a na Kvatriću u Zagrebu. Incident se dogodio jučer. Sve je počelo nakon što je žena parkirala svoj Range Rover preblizu tramvajskih tračnica, zbog čega tramvaj na liniji 11 nije mogao nastaviti vožnju.

Čitatelj 24sata, koji tvrdi da je svemu svjedočio, opisao je incident. Kako tvrdi, upozorio je vozačicu bijelog Range Rovera da ne može parkirati, a ona mu je zaprijetila.

"Izvadio sam mobitel da je prijavim policiji, ona me odgurnula, opsovala i otišla u ljekarnu. Fotografirao sam tramvaj koji nije mogao proći kraj njezinog automobila. ZET-ovac je izašao i nešto joj počeo objašnjavati, ona ga je odgurnula svom snagom tako da je pao na pod. Mislim da ga je još opalila nogom", ispričao je.

Video počinje dizanjem vozača tramvaja s tla. Iako se na snimci ne vidi početak sukoba, čini se da u jednom trenutku vozač ZET-a zamahuje nogom prema vozačici.

Iz policije su potvrdili da su zaprimili dojavu o incidentu, no po dolasku na mjesto događaja nikoga nisu zatekli.