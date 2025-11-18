VIDEO Sinoć u Sinju dostojanstveno obilježen Dan sjećanja

Sinoć je Sinj na poseban način obilježio Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. U večernjim satima, u Vukovarskoj ulici i na Pijaci, zapaljene su tisuće svijeća u znak pijeteta prema svim stradalima. Posebnu simboliku obilježavanju dala je maketa vukovarskog vodotornja koju je izradila Udruga SRMA i postavila na dnu Pijace, stvarajući snažnu poruku zajedništva i sjećanja.

Akciji paljenja svijeća pridružile su se braniteljske udruge, Udruga tjelesnih invalida Grada Sinja (UTIS), Sinjske mažoretkinje, rukometašice, Klub navijača Sinjski Maligani te brojni građani. Atmosfera je bila ispunjena tišinom, molitvom i zahvalnošću prema onima koji su dali život za slobodu Hrvatske.

Ovaj čin podsjetio je na najveće ratne tragedije koje su se dogodile prije 34 godine, kada je nakon tromjesečne opsade pao Grad heroj Vukovar, te na stradanja u Škabrnji. Sinoćnje obilježavanje u Sinju pokazalo je koliko je važno čuvati sjećanje i prenositi ga budućim generacijama.

Video s dojmljivim prizorima sinoćnje večeri možete pogledati OVDJE.