VIDEO Sinjski alkari stigli u Vukovar

Sinjski alkari stigli su u Vukovar, gdje će sudjelovati u svečanostima povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Dolazak alkara, jedne od najprepoznatljivijih hrvatskih tradicijskih postrojbi, izazvao je veliko oduševljenje među građanima.

Sudjelovanje alkara u obilježavanju ovog važnog dana predstavlja snažnu simboliku – spoj dalmatinske viteške tradicije i odavanja počasti gradu heroju. Planirano je da alkari sudjeluju u mimohodu, kao i u prigodnom programu kojim se odaje počast svim poginulim, nestalim i stradalim braniteljima i civilima.

Njihova prisutnost još jednom potvrđuje nacionalno jedinstvo i trajno poštovanje prema žrtvi Vukovara.