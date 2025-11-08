VIDEO Severina pala na pozornici, njezina reakcija oduševila fanove

Severina je nastupila u Areni Zagreb u petak navečer, a jedna snimka postala je hit na društvenim mrežama.

Naime, dok je Severina izvodila pjesmu Tvoja prva djevojka, zapela je i pala na pozornici. Brzo su joj u pomoć pritrčali članovi benda. Njezina reakcija oduševila je sve fanove na koncertu, a video je objavljen na TikTok profilu @mixbydalic.

Severina se počela smijati i podigla se na koljena, dobivši ovacije publike. Oduševljeni su i fanovi na društvenim mrežama, piše Index.

"Ako padneš, podigni krunu i nastavi koračati. Tako to rade kraljice", "Što ima veze što je pala? Takva kraljica se više neće roditi", "Žena je pojela binu, kakva energija", "Kraljica ustala i smijala se kao da ništa nije bilo, respekt, tako to rade profesionalci", neki su od komentara.

Komentirala je pad na koncertu

Severini je u petak bila treća zagrebačka Arena, a koncert će održati i večeras. Oba koncerta rasprodana su.

"Dobra večer, dobri ljudi! Dobra večer, vjerna moja publiko, i kad padam i kad ustajem. Dobra večer u ovoj prekrasnoj Areni. Ovo je moja treća zagrebačka Arena, koju sam nazvala po jednoj pjesmi koju sam napisala još 1999. godine.

Nazvala sam je Ja samo pjevam tako da večeras, kao što ste navikli, neću visjeti sa stropova, nema pored mene 100 plesača, bit ću ja koja ću padati i dizati se. Nemam deset presvlaka i jako sam sretna zbog toga. Ali zato imam dvadeset troje muzičara na bini i mi ćemo od srca za vas svirati i pjevati", rekla je na početku prvog koncerta, osvrnuvši se simpatično na pad koji joj se dogodio.

Pjesmu Tako ti je, sine moj posvetila Dijani Hrki

Prije pjesme Tako ti je, sine moj, obratila se publici i zamolila ih da pošalju podršku Dijani Hrki, koja štrajka glađu u Beogradu jer joj je sin poginuo u urušavanju nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu.

"U prvom mjesecu 2024. sam napisala sljedeću pjesmu, kad mi je Vrhovni sud onom famoznom proceduralnom greškom još jednom htio uzeti sina. Ne znate koji je to osjećaj kad ne možete svaki dan zagrliti svoje dijete, ali još je puno gori osjećaj i puno goru borbu prolaze oni roditelji koji više nemaju svoje djece. Oni ih neće više nikada zagrliti.

Četiristo kilometara istočno od ove Arene nalazi se jedna majka koja štrajka već 5 dana glađu. Ona se zove Dijana Hrka i njen sin Stefan je poginuo ispod željezničke nadstrešnice u Novom Sadu. Ta majka štrajka glađu jer godinu dana ona traži istinu i pravdu", rekla je Severina, a onda je publika skupa s njom skandirala: "Dijana!"