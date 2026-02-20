VIDEO Severina emotivnom objavom čestitala sinu rođendan

Pjevačica Severina Vučković na svojim društvenim mrežama nerijetko s obožavateljima dijeli razne trenutke iz svakodnevnog i poslovnog života, a ovog je puta podijelila dirljivu poruku povodom 14. rođendana svog sina, Aleksandra.

Naime, na svojem je Instagram profilu objavila nikad viđeni video Aleksandra iz djetinjstva, uz emotivnu čestitku.

,,Četrnaest godina…otkako si prvi put udahnuo, a ja prvi put shvatila koliko srce može voljeti. Prošla sam kroz oluje samo da bih te zagrlila i kroz tišine u kojima je samo tvoje ime odzvanjalo. I sve bih ponovno”, napisala je ponosna majka.

,,Kada je nastala ova pjesma, ti nisi poznavao svijet tako dobro kao ja… I nadam se da nikad nećeš… Sretan ti 14. rođendan, sine moj…”, zaključila je.

