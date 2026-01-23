VIDEO S 50 godina dobila dijagnozu ADHD-a i bipolarnog poremećaja: "Mislila sam da sam..."

Iako se ADHD najčešće opisuje kao poremećaj pažnje, hiperaktivnosti i impulzivnosti, Nika naglašava da se iza tih definicija krije niz konkretnih, svakodnevnih situacija. „U dijagnozu sam bila potpuno sigurna tek kada sam naišla na ljude koji su detaljno opisivali svoj život s ADHD-om – od najsitnijih navika i ponašanja za koja nisam mogla zamisliti da ih još netko ima. Toga je toliko puno da ne stane u jedan video, zato sam dio toga zapisala i o tome ću tek govoriti“, poručuje.

Ovako izgleda ADHD, kod mene a i ogromne većine djece i odraslih: Poremećaj pažnje, hiperaktivnost, impulzivnost, loše upravljanje vremenom, nemogućnost praćenja razgovora i zadataka ako nam nisu zanimljivi a s druge strane hiperfokus kod stvari koje nas zanimaju, previše razmišljanja, nemir, budno sanjarenje, problemi sa jelom i spavanjem, loša koncentracija, gubljenje stvari ne znajući gdje smo šta ostavili, kašnjenje, problemi sa donošenjem odluka, velika emotivnost i osjećaj za pravdu, brzo pričanje, mrdanje nogom, rukama itd. jer nas to smiruje, problemi prelaska sa jednog zadatka na drugi i određivanje prioriteta, ostavljanje obaveza za zadnji čas, problemi sa motivacijom, konstantni umor, razdražljivost, pogotovo kad nas neko prekine bilo u razgovoru ili nekom poslu, paraliza misli, neorganiziranost, smanjeno samopouzdanje, loša slika o sebi, brzo umaranje kad nismo u svojoj komfor zoni, želja za samoćom zbog previše vanjskih impulsa, promjene raspoloženja, često mijenjanje poslova i hobija jer nam brzo sve dosadi, kad imamo puno posla i obaveza često ne učinimo ništa jer samim razmišljanjem se toliko umorimo da odemo spavati, veća mogućnost razvijanja nekih ovisnosti (kava, cigarete i ostalo), nestrpljivost, ne volimo gužvu i čekanje u redovima kao i ljude koji sporo pričaju ili hodaju ispred nas, ne motiviraju nas ni nagrade ni kazne ako smatramo da to nije u skladu s našim razmišljanjima, teško održavamo prijateljstva jer mislimo da ne trebamo da se stalno čujemo i vidimo, perfekcionisti ali neuredni, skloni anksioznosti, depresiji i raznim strahovima ali istovremeno jako mirni u paničnim situacijama, akademski život ispod naših mogućnosti, maštovitost, loše pamćenje, lako se uvrijedimo i ražalostimo, konstantna grižnja savjesti itd. itd.....🫣 I to je samo vrh ledenog brijega, mogla bih još dugo nabrajati....ali mi je popustila koncentracija 🙃🤭 Adhd utječe na kompletan život, to je nekad crno-bijeli svijet i svijet pun paradoksa ali tako to otprilike izgleda 🫣 I to svaki dan i po cijeli dan💥