VIDEO Publika ometala Đokovića, evo kako je reagirao

Novak Đoković igrat će u svom 53. polufinalu na turnirima Grand Slam kategorije nakon što je u četvrtfinalu US Opena svladao domaćeg predstavnika i četvrtog nositelja turnira Taylora Fritza. Pobjedu u meču u kojem se žalio na ponašanje publike, slao joj poljupce i zaključio sve plesom na kraju, Đoković je mjesto među četiri najbolja na turniru zaslužio nakon 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

U dobi od 38 godina i 94 dana, srpski tenisač postao je najstariji igrač u Open eri koji je u istoj godini stigao do polufinala na sva četiri Grand Slam turnira. U ovoj je sezoni zaustavljan u polufinalima Australian Opena, Roland Garrosa i Wimbledona, a sad mu slijedi obračun protiv drugog nositelja Carlosa Alcaraza, piše Index.

Razgovor sa sucem, puse prema publici

Đokovića je tijekom meča smetalo ponašanje publike pa se zbog toga početkom trećeg seta i žalio sucu pitajući ga što će napraviti da se zaustavi buka na njegovim servisima. Vjerojatno mu u svemu tome nije pomoglo to što je kraj drugog seta proslavio slanjem poljubaca u smjeru glasnih navijača.

Novak Djokovic on the crowd: “They’re doing me a favor. The more they cheer against me, the better it is for me. They wake something in me that they don’t want to see - a winner.” They never learn.pic.twitter.com/I5XfRyYSH0 — Danny (@DjokovicFan_) September 3, 2025